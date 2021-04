Luzowanie obostrzeń już w maju. Sprawdź harmonogram zmian

W maju czeka nas wiele zmian przepisów pandemicznych, a wśród nich powszechna nauka stacjonarna, możliwość organizacji wesel i otwarcie hoteli.

Trzeba się sporo natrudzić, aby być na bieżąco w sukcesywnie wprowadzanych zmianach przepisów, dotyczących panującej pandemii Covid-19. Jak się okazuje, już w nadchodzącym miesiącu czeka nas sporo zmian, a właściwie luzowań dotychczasowych obostrzeń. Wiele osób z pewnością się ucieszy.

Choć często jest tak, iż właściwie z tygodnia na tydzień zmieniają się obowiązujące przepisy i podawane one są tuż przed ich wejściem w życie, to tym razem jest inaczej. Rząd postanowił bowiem przychylniej spojrzeć na troski obywateli i tym razem z wyprzedzeniem ogłoszono, jakie zmiany nastąpią w maju. Właściwie, to wyznaczono ich cały harmonogram oraz wyszczególniono decyzje, uwarunkowane zmieniającą się sytuacją.

Zmiany przepisów w maju

Tak więc plany zmian przepisów, jakie będą miały miejsce w nadchodzących dniach maja prezentują się następująco.

1 maja

Wróci dostęp do części aktywności sportowych, w tym m.in. w siłowniach, klubach fitness i innych zamkniętych obiektach.

4 maja

Klasy 1-3 powrócą do nauki w trybie stacjonarnym.

Otwarte zostaną galerie handlowe, sklepy meblowe, sklepy budowlane, galerie sztuki i muzea. Jednak przy zachowaniu ograniczenia liczby osób – 1 os./ 15m2.

8 maja

Otwarcie hoteli i części innych placówek krótkiego pobytu.

15 maja

Starsze klasy szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczną naukę w trybie hybrydowym.

Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły przyjmować gości w tzw. Ogródkach.

Powróci możliwość organizowania imprez okolicznościowych, takich jak: wesela, komunie i chrzciny, ale tylko na otwartej przestrzeni i z limitem do 25 osób.

29 maja

Otwarte zostaną teatry oraz kina, a restauracje i kawiarnie będą mogły przyjmować gości również w pomieszczeniach. Jednak ilość osób będzie musiała zostać ograniczona do 50% możliwego obłożenia.

Podczas imprez okolicznościowych limit osób będzie wynosić o 25 więcej, czyli łącznie 50 gości.

29 maja

Wszyscy uczniowie powrócą do stacjonarnego trybu nauki.

Zmiany dotychczasowych obostrzeń

Oczywiście, wymienione zmiany nie są wszystkimi, jakie szykują się w maju w Polsce, ponieważ jest jeszcze szereg mniejszych i większych zapisów. Te jednak, należą do najistotniejszych i dotyczą szerokiego grona mieszkańców kraju. Warto tez pamiętać, iż harmonogram zmian może ulec zmianie w stosunku do bieżącej sytuacji pandemicznej, np. przyrostów dobowych zachorowań.

Tak też jest w przypadku noszenia maseczek, bowiem rząd nosi się z zamiarem zniesienia tego obowiązku na świeżym powietrzu, co może nastąpić już 15 maja.