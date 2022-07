MCU – faza 5. Wszystkie filmy i seriale, jakie czekają na nas w uniwersum Marvela

Marvel Cinematic Universe (MCU), czyli filmowe uniwersum Marvela wchodzi w swoją piątą fazę. Sprawdź jakie filmy i seriale wejdą w jej skład.

Podczas SDCC (San Diego Comic-Con), czyli jednego z największych konwentów dla fanów szeroko pojętej popkultury, Disney ogłosił mnóstwo nowych informacji dla fanów uniwersum Marvela. Nie tylko zapowiedziano zupełnie nowe filmy i seriale, ale także ujawniono daty premiery już wcześniej zapowiedzianych widowisk. Jednym z najważniejszych ogłoszeń było jednak dokładne przedstawienie kolejnej, piątej już fazy MCU, a co za tym idzie filmów i seriali, które wejdą w jej skład.

MCU – piąta faza. Wszystkie filmy i seriale

Czwarta faza kinowego uniwersum Marvela dobiega końca. Wielu fanów z pewnością może właśnie odetchnąć z ulgą bowiem uchodzi ona za jedną z najgorszych i jej przedłużanie nie ma najmniejszego sensu. Fazę czwartą już oficjalnie zakończą widowiska She-Hulk (premiera na Disney+ - 17 sierpnia) i Czarna Pantera Wakanda w moim sercu (premiera w kinach - 11 listopada 2022). Oznacza to tym samym, że w 2023 roku rozpocznie się piąta faza MCU, co do której fani uniwersum mają ogromne nadzieję.

Czym są one spowodowane? Przede wszystkim powrotem wielu kultowych bohaterów jak choćby: Blade, Daredevil, Loki czy Strażnicy Galaktyki. Co dokładnie czeka nas w ramach piątej fazy Marvel Cinematic Universe. Oto lista wszystkich zapowiedzianych filmów i serial wraz z ich datami premier.

Ant-Man i Osa: Quantumania – 17 luty 2023 (premiera w kinach)

Secret Invasion - wiosna 2023 (premiera w Disney+)

Strażnicy Galaktyki vol. 3 - 5 maja 2023 (premiera w kinach)

Echo - lato 2023 (premiera w Disney+)

Loki: Sezon 2 - lato 2023 (Disney+)

The Marvels - 28 lipca 2023 (kina)

Blade - 3 listopada, 2023 (kina)

Ironheart - końcówka 2023 (Disney+)

Agatha: Coven of Chaos - zima 2023/24 (Disney+)

Daredevil: Born Again - wiosna 2024 (Disney+)

Captain America: New World Order - 3 maja 2024 (kina)

Thunderbolts - 26 lipca 2024 (kina)

Jak zatem wyraźnie widać fazę piątą rozpoczną kolejne przygody Ant-Mana i Osy. Natomiast zamknięcia tego etapu doczekamy się dokładnie 26 lipca 2024, gdy do kin trafi film Thunderbolts opowiadający o losach wyjątkowej grupy „zreformowanych” złoczyńców (bądź postaci o bardziej elastycznej moralności niż np. typowi Avengersi), która postanawia czynić dobro, zamiast szkodzić.

Na razie to wszystko co wiemy na temat piątej fazy MCU, ale możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się kolejne informacje na temat filmów i seriali, które wchodzą w jej skład, to powyższy artykuł zostanie zaktualizowany.

