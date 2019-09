MIUI 11 - Wygląd nakładki praktycznie ukończony

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenie dużej aktualizacji swojej nakładki MIUI.

Raport sugeruje, że Xiaomi zupełnie przypadkowo udostępniło aktualizację oprogramowania do MIUI 11 dla przypadkowej liczby telefonów. Oznacza to, że możemy przyjrzeć się temu, co firma zmieniła w swojej najnowszej wersji nakładki.

Źródło: techadvisor

Oprogramowanie MIUI od Xiaomi to bezsprzecznie jedna z najładniejszych modyfikacji systemu operacyjnego Android. Starsi użytkownicy z pewnością pamiętają jeszcze czasy, gdy MIUI portowane było na urządzenie innych firm za pomocą Custom Rom’ów. Część osób uważa, że MIUI to Androidowy odpowiednik iOS’a i trudno się z nimi nie zgodzić, ponieważ podobieństw jest sporo, a same Xiaomi na początku swojego istnienia bardzo mocno inspirowało się designem Apple.

Niezależnie od tego czy podoba nam się MIUI czy nie należy zauważyć, że nakładka z każdą kolejną wersją wygląda jeszcze lepiej. Jak widać na powyższych zrzutach z ekranu w menu ustawień zmienił się projekt z ikonami, czcionkami i odstępami. Całość wygląda jak mieszanka czystego Androida 10 z Google Pixel z nakładką One UI od Samsunga.

Czcionka jest bardzo podobna do tej domyślnie użytej przez Google w czystym Androidzie, a przyciski nawigacyjne znajdujące się na dole są wyraźnie inspirowane tymi, jakie znajdują się w Galaxy S10.

Podobnie, jak Huawei i Oppo również Xiaomi powoli dostosowuje estetykę swoich urządzeń i nakładki do zachodnich gustów i standardów, aby zachęcić do zakupu klientów z Europy. Wszystkie wskazuje na to, że MIUI 11 będzie podobne do innych nakładek producenckich takich, jak One UI, EMUI czy chociażby Color OS.