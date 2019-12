MIUI 11 dla kolejnych smartfonów

Xiaomi ogłosiło dzisiaj, które jeszcze smartfony otrzymają aktualizację nakładki MIUI 11.

Pierwsze smartfony Xiaomi otrzymały aktualizację MIUI jeszcze pod koniec października - stabilną wersję jej 11 wersji dostały wówczas Xiaomi Redmi 7, Redmi Note 5 Pro, Redmi Y3, Redmi Note 7, Redmi K20 Pro, Mi Max 3, Mi 8 Lite, Mi 9 oraz Mi 9 Lite. Od tego czasu co tydzień-dwa do listy dochodziły kolejne modele, dostępne zarówno globalnie, jak i przeznaczone także na lokalne rynki w Chinach oraz Indiach. Najnowszy pakiet aktualizacji to również taka mieszanka, a w jej skład wchodzą następujące telefony: Redmi Note 8 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 10/Mi CC9 Pro i Redmi 5 Plus/Redmi Note 5 (Indie). Ogólnie liczba zaktualizownaych urządzeń to - wraz z dziseijszymi - 42 sztuki.

A czego spodziewać się po nowej wersji nakładki? Przede wszystkim przynosi ona do smartfonów Xiaomi funkcje tagowania nagrań wideo, skanowania dokumentów i dowodów tożsamości, a także wsparcie dla HEIC - nowego format zapisu zdjęć, używanego m.in. przez Apple. Ponadto pojawiają się w nim: nowa funkcja Always On Display, tapeta "Karuzela", dynamiczne tapety wideo, pomiaru kroków oraz innych ważnych danych. Dokładny opis nowości znajduje się na tej stronie.