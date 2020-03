MIUI 11 dla kolejnych smartfonów z serii Redmi - w tym wcześniej nieznanych

Xiaomi zapowiedziało aktualizację swojej autorskiej nakładki na Androida dla czterech kolejnych telefonów. Przy okazji dowiedzieliśmy się o trzech niezapowiedzianych wcześniej modelach.

Xiaomi to jedna z tych marek, które co kilka miesięcy wprowadzają na rynek nowe modele. O większości wiemy ze znacznym wyprzedzeniem, o innych dowiadujemy się w sposób przypadkowy, na przykład z przecieków. Trzy nowe smartfony z rodziny Redmi zostały ujawnione inną drogą - przez zapowiedź dostarczenia dla nich najnowszej edycji autorskiej nakładki producenta, czyli MIUI 11. Czwarty to znany Redmi K30 Pro. A te nowe to: Redmi K30 Pro Zoom Edition, Redmi Note 9 oraz Redmi 10X 4G. W przypadku pierwszego będzie to zapewne wersja K30 Pro z podrasowanymi aparatami - na co wskazuje nazwa. Redmi Note 9 to oczywiście następca modelu Redmi Note 8, który był jednym z najczęściej kupowanych smartfonów w czwartym kwartale 2019 roku.

A czym może być Redmi 10X 4G? Jak do tej pory X w nazwie miały telefony z serii Mi - jak Mi 5X czy Mi 6X. Aczkolwiek pierwszy raz pojawia się przy serii Redmi. Może być to zatem wariant Redmi K10, a końcówka 4G sugeruje, że będzie także edycja 5G. To bardzo dobra wiadomość dla miłośników smartfonów spod znaku Xiaomi, a o szczegółach dotyczących nowych modeli będziemy informować na bieżąco, w miarę ich pojawiania się w sieci.

Źródło: XDA Developers