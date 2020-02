MIUI 11 - trwają testy nowych funkcji związanych z bezpieczeństwem

Do nakładki Xiaomi mają wkrótce zostać dodane nowe funkcje związane z bezpieczeństwem. W sieci znalazły się informacje o tym, czego można spodziewać.

Współczesne aplikacje na smartfony coraz częściej domagają się różnego rodzaju uprawnień. Dlatego w systemie Android 10 pojawiły się pewne zmiany w systemie ich przyznawania. Na przykład GPS pobiera dane o lokalizacji wyłącznie wtedy, gdy jest włączony. Nie jest to póki co rozwiązanie perfekcyjne, dlatego Xiaomi chce dodać kolejne elementy w nakładce MIUI 11. Główną nowością ma być powiadomienie użytkownika w momencie, gdy aplikacja korzysta z możliwości dawanych przez uprawnienia. Funkcja ta nazywa się App Behavior Records i jest już dostępna w wersji beta dla użytkowników wybranych modeli Xiaomi. Tworzy ona logi, w których zapisuje takie działania, jak: otwieranie przez aplikację innych aplikacji, wykorzystywanie przez nią przyznanych uprawnień, nagrywanie dźwięku, dostęp do historii połączeń i zapisanych w kalendarzu wydarzeń, robienie zdjęć lub nagrywanie klipów wideo, dostęp do kontaktów i lokalizacji, korzystanie z pobranych plików oraz danych ze schowka, odczytywanie wiadomości tekstowych, informacji o urządzeniu oraz aktywności.

Lista rejestrowanych akcji jest bardzo długa, a sam użytkownik będzie mógł decydować o włączeniu lub włączeniu zapisywania poszczególnych informacji dla każdej aplikacji z osobna. To bardzo udany pomysł, który powinien zostać wprowadzony już wkrótce, a przyczyni się zdecydowanie do zwiększenia prywatności użytkownika i uprzyjemni korzystanie z systemu Android 10.

Źródło: XDA Developers