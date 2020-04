MIUI 12 UI przypadkowo wyciekło do sieci

Xiaomi pokazało MIUI 11 wraz z eksperymentalnym smartfonem Mi Mix Alpha oraz modelem Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Od jakiegoś czasu słyszymy informacje o następnej wersji nakładki - i jak się okazuje, przypadkowo wyciekła do sieci.

MIUI 11 wprowadziło znaczne ulepszenia w warstwie wizualnej, a także dodało kilka nowych funkcji. W połowie marca 2020 roku w chińskiej społeczności fanów Xiaomi pojawiła się plotka, że wstrzymano rozwój nakładki - co zdaniem wielu oznacza, że producent skupia się na kolejnej odsłonie, czyli MIUI 12. W ostatnich tygodniach wyciekło nawet kilka zrzutów ekranu z tej wersji, a podobno wybrane osoby mogły wypróbować ją w wersji beta. Kilka dni temu pojawiła się zaktualizowany plik MiSettings APK, którzy otrzymali użytkownicy zapisani do beta testów MIUI 11. Szybko odkryto, że strony z ustawieniami wyglądają inaczej, niż w MIUI 11, co może oznaczać, że tak właśnie będą wyglądać w MIUI 12. Pokazują to poniższe zrzuty ekranu - po lewej obecny wygląd, po prawej nowy.

Źródło: XDA Developers

Wygląda na to, że Xiaomi bez zapowiedzi pokazało wygląd nowej edycji nakładki, jednak nie jest to jeszcze potwierdzone oficjalnie. Patrząc na zrzuty ekranów widać większe bogactwo detali, a także inne rozłożenie informacji, a w niektórych przypadkach - całkiem nowy sposób ich zaprezentowania.

Źródło: XDA Developers

Źródło: XDA Developers

Oczywiście tak może wyglądać MIUI 12, ale nie musi - to bardzo wczesna wersja nakładki i może doczekać się wielu zmian przed finalnym wydaniem. Mimo to już wygląda całkiem nieźle.

A jeśli chcesz sprawdzić, jak działa MIUI 11 w praktyce, polecamy telefon Xiaomi Mi 10

Źródło: XDA Developers