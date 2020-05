MIUI 12 - już wiemy wszystko o nowej nakładce Xiaomi!

Dzisiaj o godzinie 14:00 Xiaomi zaprezentowało oficjalnie swoją nową nakładkę. Co nowego przynosi MIUI 12?

Nakładka Xiaomi występuje na wszystkich urządzeniach producenta - w tym seriach Mi oraz Redmi. Wersja 11 została pokazana we wrześniu ubiegłego roku, a dzisiaj zobaczyliśmy następczynię. Prezentację MIUI 12 prowadziła Louisa Jia z działu marketingu producenta. Zaczęła od tego, że nowa wersja nakładki przyniesie to, czego domagała się społeczność skupiona wokół MIUI - a są to nowe animacje. W tym celu wzbogacono jądro nakładki m.in. o nowy framework i silnik renderujący - LCAF, a także silnik odpowiedzialny za fizykę. W efekcie powstały animowane ikonki, które wydają się przybliżać po naciśnięciu, a także ulepszone efekty związane z pokazywaniem pogody.

Zmianie uległy także zakładki z informacjami o systemie, a także kalendarz i inne elementy, jak np. pokazywanie poziomu zapełnienia pamięci. Nie tylko zyskały nowy wygląd, ale są również animowane.

Xiaomi bardzo fascynuje Mars, więc na ekranie blokady zobaczysz tę planetę z oddali, a po włączeniu telefonu widok przybliży się do jego powierzchni. Jeśli ktoś woli bardziej "swojskie" klimaty, będzie mógł zmienić globa na Ziemię. Pokazano również tapety ukazujące marsjańskie krajobrazy, które będą zmieniać się w zależności od tego, czy na Czerwonej Planecie panuje dzień czy trwa noc.

Mars w MIUI 12

Kolejna praktyczna nowość to uniwersalne przesyłanie obrazu i treści bez konieczności używania kabli. Aby oglądania na dużym ekranie nie zakłócały powiadomienia, będzie można włączyć funkcję, która sprawi, że zostaną one wyświetlone jedynie na smartfonie.

Mamy tez zaawansowaną multizadaniowość - jeśli przebywamy np. w aplikacji i dostajemy powiadomienie, na które chcemy odpisać za chwilę, można je zminimalizować do małego okienka, a następie przesunąć je w dowolny róg ekranu.

Inna nowość, która zwraca uwagę, to tryb Ultra Battery Saver - jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 5%, będzie można korzystać z telefonu jeszcze... ponad 5 godzin. Sekret polega na przełączeniu interfejsu w tryb ciemny oraz wyłączenie zbędnych aplikacji, przy pozostawieniu możliwości pisania oraz wysyłania SMS-ów. Użytkownik może tez dodać kilka najczęściej używanych aplikacji.

Następna ważna wymienienia rzecz to mechanizmy prywatności - jeśli aplikacja będzie chciała mieć dostęp np. do mikrofonu lub kalendarza, będzie można zezwolić na to, ale wyłącznie na czas używania danej aplikacji. Ponadto podczas dzielenia się zdjęciami będzie można wybrać, czy mają zostać z nich usunięte informacje pozwalające na lokalizację miejsca i czasy wykonania zdjęcia. Po prostu - kontrolujesz wszystko.

A kiedy to wszystko? MIUI 12 otrzymają pod koniec czerwca modele Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro. Reszta - w późniejszym terminie.

Kto nie ma ochoty czekać, może od przyszłego tygodnia zapisywać do beta-testów nakładki. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie Xiaomi oraz na kontach marki w mediach społecznościowych.