MIUI 12 na całym świecie od 19. maja

Xiaomi zaprezentowało nową edycję nakładki MIUI 12 niedawno, 27 kwietnia, a dzisiaj podało - za pośrednictwem Twittera - datę globalnego jej wprowadzenia. Będzie to 19 maja.

MIUI 12 to autorska nakładka Xiaomi, która cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Już mogą z niej korzystać posiadacze telefonów w Chinach, a od dzisiaj wiemy, że reszta świata otrzyma ja już 19 maja. Co ciekawe, producent podał tę datę w formie zagadki obrazkowej (powyżej). A czego się spodziewać? Przede wszystkim zmienionego interfejsu użytkownika - zaczynając od ikonek, kończąc na animacjach. Xiaomi wprowadziło również bardziej zaawansowane mechanizmy odpowiedzialne za ochronę prywatności i bezpieczeństwo użytkowników. Więcej o nowościach w tej edycji MIUI przeczytasz w tym tekście.

MIUI 12 opiera się oczywiście na systemie Android 10, a ponieważ w tym roku ma pojawić się również Android 11, być może dojdzie do kolejnej aktualizacji nakładki, a może nawet jej nowej edycji? To juz zależy od tego, kiedy Google udostępni nową edycję Androida. W chwili obecnej nakładka z numerem 12 jest przystosowana do pracy z trzydziestoma telefonami marki Xiaomi, w tym Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, a także skorzystają z niej starsze modele telefonów, jak Redmi Note 5. W momencie debiutu globalnego powinniśmy poznać dokładną listę wspieranych smartfonów.

Źródło: GSM Arena