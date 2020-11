MIUI 12 na kolejnych smartfonach - sprawdź, czy Twoje Xiaomi się łapie

Xiaomi uruchomiło kolejną transzę aktualizacji do najnowszej wersji nakładki MIUI 12. Które smartfony otrzymały oprogramowanie?

Xiaomi zakończyło już prace nad nakładką MIUI 12. Oprogramowanie trafiło już nawet w stabilnych wersjach na wybrane urządzenia. Dziś Xiaomi ogłosiło, że udostępniono aktualizację na kolejne smartfony Xiaomi, Redmi, Mi oraz POCO.

MIUI 12

Czy Twój smartfon jest na liście? Sprawdź, czy skorzystasz z ulepszonego trybu ciemnego, nowego ekranu AOD oraz odświeżonego wizualnie interfejsu już dziś.

Pierwsi szczęśliwcy otrzymali MIUI 12 jeszcze w lipcu. Drugą falę aktualizacji uruchomiono w sierpniu. Teraz po kolejnych dwóch miesiącach oczekiwania kolejne, niezwykle popularne urządzenia otrzymują MIUI 12.

Poniżej znajduje się lista smartfonów, które otrzymały właśnie MIUI 12:

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 UD

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Wcześniej oprogramowanie trafiło już na:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Aktualizacja do MIUI 12 rozsyłana jest jako OTA. Wybrane urządzenia przy okazji otrzymały aktualizacje do Androida 10. Zobacz, czy Twoje Xiaomi otrzyma aktualizację do Androida 11.

Źródło: androidcentral.com