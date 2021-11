MIUI 13 - Xiaomi testuje nową nakładkę na kolejnych smartfonach

Xiaomi ponownie testuje MIUI 13. Oprogramowanie pojawiło się na nowych telefonach. Kiedy premiera?

Przed Xiaomi pracowity okres czasu. Producent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek flagowe smartfony z rodziny Xiaomi 12. Towarzyszyć im będzie debiut nowej nakładki graficznej MIUI 13. Wraz z nią rozpocznie się szeroko zakrojony proces aktualizacji smartfonów do Androida 12 oraz nowej wersji MIUI.

Xiaomi Mi 11 i Realme GT fot. Daniel Olszewski / PCWorld

XiaomiUI przekazało nowe informacje dotyczące MIUI 13. Chiński producent testuje nowe oprogramowanie na niewprowadzonych jeszcze smartfonach z rodziny Xiaomi 12X. Do sieci trafiły wewnętrzne kompilacje testowe o numerach V13.0.0.46.RLDMIXM i V13.0.0.56.RLDCNXM. Co istotne obie wersje oprogramowania oparte są na Androidzie 11. Potwierdza to wcześniejsze plotki, które sugerowały, że jedynie Xiaomi 12 zadebiutują z preinstalowanym Androidem 12.

Dowiedzieliśmy się również, że testy MIUI 13 rozpoczęły się dla kilku urządzeń, które są już dostępne na rynku. Mowa o Xiaomi Mi Mix 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 oraz Redmi K40. Urządzenia te otrzymają MIUI 13 razem z Androidem 12.

Aktualizacje kompilacje testowe nie wyciekły jeszcze do sieci. Nie ma zatem możliwości ich instalacji w celu zapoznania się z MIUI 13.