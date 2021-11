MIUI 13 jeszcze w tym roku! Co o nim wiemy? Kiedy premiera?

Prezes Xiaomi po raz kolejny obiecuje, że pomimo problemów nakładka MIUI 13 zadebiutuje jeszcze w tym roku! Do sieci trafiło kolejne oświadczenie. Dowiadujemy się w nim o nachodzących funkcjach, które trafią do urządzeń Xiaomi.

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego flagowca. Mowa oczywiście o Xiaomi 12. Smartfon powinien zadebiutować jeszcze w tym roku. Okazuje się, że może być pierwszym urządzeniem działającym pod kontrolą nadchodzącej nakładki MIUI 13.

MIUI 12.5 na Xiaomi 11T Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lei Jun - prezes Xiaomi - oficjalnie poinformował, że nakładka MIUI 13 zadebiutuje na rynku do końca 2021 roku. Nowa wersja nakładki przyniesie wiele zmian, które mają poprawić wrażenia z użytkowania urządzeń Xiaomi.

Początkowo na rynku prawdopodobnie zobaczymy chińską wersję nakładki MIUI 13. Mowa o rozwiązaniu, które nie będzie zintegrowane z usługami Google. Międzynarodowa wersja, która trafi wraz z aktualizacją na europejskie smartfony Xiaomi pojawi się z kilkutygodniowym opóźnieniem.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami nowa wersja nakładki skupi się na poprawie wydajności oraz optymalizacji zużycia energii. Całość uzupełni odświeżony interfejs użytkownika. Klasycznie już MIUI 13 udostępniane będzie wraz z Androidem 11 oraz Androidem 12. Klasycznie już nakładki od Xiaomi kompatybilne są z więcej niż jedną wersją Androida.

Aktualnie brakuje dokładnych informacji dotyczących planów aktualizacji smartfonów Xiaomi do MIUI 13. Nie wiemy również czy proces aktualizacji będzie tożsamy z trwającą aktualizacją smartfonów do Androida 12. Na więcej informacji musimy zaczekać do oficjalnej premiery.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Wysoko postawieni pracownicy Xiaomi ostatnimi czasy coraz częściej chwalą się niezaprezentowaną jeszcze nakładką MIUI 13. Teraz wypowiedział się o niej prezes Redmi - Lu Weibing. Potwierdza on słowa prezesa Xiaomi, który na początku listopada przekazał, że debiut MIUI 13 odbędzie się jeszcze w 2021 roku.

Najnowsza wersja nakładki powinna zadebiutować w grudniu wraz z Xiaomi 12. Premiera odbędzie się rok po wprowadzeniu na rynek MIUI 12.5 wraz z flagowym smartfonem Xiaomi Mi 11.

Przedstawiciele Xiaomi nie ukrywają, że MIUI 13 otrzyma odświeżony interfejs użytkownika. Zmienione zostały animacje oraz czcionki. Całość uzupełniają zaprojektowane od nowa tapety oraz ikony aplikacji. Nadchodzącą wersja MIUI wprowadzi funkcję rozszerzania pamięci operacyjnej oraz zoptymalizowany tryb ciemny.