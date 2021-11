MIUI 13 jeszcze w tym roku! Jest na co czekać?

Prezes Xiaomi po raz kolejny obiecuje, że pomimo problemów nakładka MIUI 13 zadebiutuje jeszcze w tym roku!

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego flagowca. Mowa oczywiście o Xiaomi 12. Smartfon powinien zadebiutować jeszcze w tym roku. Okazuje się, że może być pierwszym urządzeniem działającym pod kontrolą nadchodzącej nakładki MIUI 13.

MIUI 12.5 na Xiaomi 11T Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lei Jun - prezes Xiaomi - oficjalnie poinformował, że nakładka MIUI 13 zadebiutuje na rynku do końca 2021 roku. Nowa wersja nakładki przyniesie wiele zmian, które mają poprawić wrażenia z użytkowania urządzeń Xiaomi.

Początkowo na rynku prawdopodobnie zobaczymy chińską wersję nakładki MIUI 13. Mowa o rozwiązaniu, które nie będzie zintegrowane z usługami Google. Międzynarodowa wersja, która trafi wraz z aktualizacją na europejskie smartfony Xiaomi pojawi się z kilkutygodniowym opóźnieniem.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami nowa wersja nakładki skupi się na poprawie wydajności oraz optymalizacji zużycia energii. Całość uzupełni odświeżony interfejs użytkownika. Klasycznie już MIUI 13 udostępniane będzie wraz z Androidem 11 oraz Androidem 12. Klasycznie już nakładki od Xiaomi kompatybilne są z więcej niż jedną wersją Androida.

Aktualnie brakuje dokładnych informacji dotyczących planów aktualizacji smartfonów Xiaomi do MIUI 13. Nie wiemy również czy proces aktualizacji będzie tożsamy z trwającą aktualizacją smartfonów do Androida 12. Na więcej informacji musimy zaczekać do oficjalnej premiery.