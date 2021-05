MIUI 13 - premiera już w czerwcu! Kto dostanie aktualizację?

Nowa wersja nakładki od Xiaomi zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Jakie modele muszą pożegnać się z aktualizacją?

Xiaomi obecnie jest w trakcie udostępniania nakładki MIUI 12.5 na kompatybilne urządzenia, które znalazły się na mapie drogowej. Firmie nie przeszkadza to jednak w dalszym rozwoju MIUI. Już w czerwcu, razem z drugą falą aktualizacji do MIUI 12.5, Xiaomi może zaprezentować kolejną wersję nakładki - MIUI 13, która jako pierwsza współpracować będzie z nadchodzącym Androidem 12.

MIUI 12

Najnowsze plotki w sieci wskazują, że pierwsza poglądowa wersji MIUI 13 zostanie zaprezentowana w drugim kwartale tego roku. Mówi się, że stanie się to w piątek 25 czerwca 2021 roku.

W tym miejscu nie mamy dobrych wiadomości dla posiadaczy nieco starszych smartfonów od Xiaomi. Firma w tym roku zamierza obciąć wsparcie. Oznacza to, że posiadacze modeli z rodziny Mi 9, Mi Mix 3, Redmi 8 oraz Redmi Note 8 nie powinni liczyć na aktualizację do MIUI 13. Portal MyDrivers przekazał, że smartfony z 2019 roku nie zostaną zaktualizowane do kolejnej wersji nakładki MIUI.

Prawdopodobne logo MIUI 13

Urządzenia te razem z jeszcze starszymi Mi Mix 2S oraz Mi 8 zostaną zaktualizowane do MIUI 12.5. Wybrane modele otrzymają jeszcze aktualizację do Androida 11.

W chwili obecnej nie znamy żadnych oficjalnych szczegółów dotyczących MIUI 13. Spodziewamy się nowego ekranu blokady, zmiany w animacjach i wyglądzie systemu, a także poprawie bezpieczeństwa. Xiaomi powinno dodać również nowe opcje dbające o żywotność baterii.

Źródło: Gizmochina.com