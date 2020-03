MIUI Gallery testuje dwa filtry - deszcz i śnieg

Użytkownicy telefonów z nakładką MIUI 11 otrzymają wkrótce dwa interesujące filtry. W sieci znalazły się klipy, pokazujące ich działanie.

MIUI to nakładka używana w telefonach marki Xiaomi. Bazuje ona na systemie Android 10, dodając wiele nowych elementów. MIUI 11 Gallery to jedna z należących do nakładki aplikacji, która umożliwia podmienienie nieba w tle na inne - oferowanych jest kilkanaście różnych. Ich zastosowanie pozwala na mocne odmienienie całego zdjęcia, a także sprawdzenie, jak wyglądałoby, gdyby wykonano je przy innych warunkach atmosferycznych (dotyczy to oczywiście zdjęć robionych na zewnątrz). Po debiucie Mi 10 w nakładce znalazł się nowy edytor materiałów wideo, a teraz nastąpiło połączenie Gallery i edytora, a efektem są dwa nowe filtry pogodowe w aplikacji. Prezentują je poniższe klipy wideo.

Jak podaje producent, filtry te są obecnie testowane. Nie wiemy jeszcze, kiedy będą mogli z nich korzystać użytkownicy takich smartfonów, jak Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro czy Redmi K30 Pro. Być może przed aktualizacją edytora do powyższych dodane zostaną kolejne efekty, co jeszcze bardziej zwiększy dawane przez niego możliwości.

Źródło: XDA Developers