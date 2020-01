MIUI Launcher powraca z szufladą na aplikacje!

Najnowsza wersja Alpha aplikacji MIUI Launcher przywraca szufladę z aplikacjami. Fani klasycznego Androida mają powody do radości.

Xiaomi od początku swojego istnienia znacząco modyfikuje system Android do swoich potrzeb. Lata temu wielu konsumentów posądzało Xiaomi o kopiowanie Apple zarówno jeżeli chodzi o wygląd, jak i oprogramowanie. Jedną z cech charakterystycznych nakładki MIUI jest brak klasycznej szufladki z aplikacjami zupełnie, jak w iPhone'ie.

Przez pewien okres czasu rozwiązanie to dostępne było w MIUI Launcher. Najnowsza wersja Alpha ponownie przywraca szufladę z aplikacjami jako opcje dla ekranu głównego. Istnieje także możliwość zmiany rozmiaru ikon.

Nowa wersja aplikacji MIUI Launcher w stadium Alpha pozwala użytkownikom na wybór pomiędzy klasycznym dla Xiaomi układem ekranu głównego, a wersją z szufladą na aplikacje.

Oczywiście domyślnie szuflada z aplikacjami jest wyłączona, a użytkownicy, którzy nie wiedzą o możliwości jej uruchomienia prawdopodobnie nigdy się o niej nie dowiedzą. Stosowna opcja została ukryta w menu launchera.

Wygląda na to, że Xiaomi zapatrzyło się w nakładkę graficzną POCO, która ma domyślnie włączoną szufladę z aplikacjami. Użytkownicy bardzo przychylnie wypowiadali się co do tego rozwiązania.

Xiaomi zdecydowało się dać możliwość swoim chińskim i globalnym użytkownikom MIUI. Już niedługo będą oni mogli zadecydować, czy wolą układ znany z iPhone'a, czy może klasyczny ekran główny z szufladką na aplikacje. Dodatkowo, można zmienić rozmiar ikon i dostosować układ ekranu głównego.

Ze względu na fakt, że MIUI Launcher z szufladą dla aplikacji jest obecnie w fazie Alpha nie polecamy instalacji tego programu. Dodatkowo program nie jest dostępny w Google Play, a instalacja pliku .APK z sieci może ciagnąć za sobą spore konsekwencje.

Źródło: gsmarena.com