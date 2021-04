MS Office - Calibri przestanie być domyślną czcionką

Microsoft chce odświeżyć domyślną czcionkę w swoim pakiecie biurowym. Ma już pięcioro kandydatów na to miejsce.

Każdy, kto używał w ciągu ostatniego dziesięciolecia pakietu MS Office, z pewnością zna czcionkę Calibri. Została wprowadzona wraz z Office 2007 i zastąpiła na stanowisku domyślnej Times New Roman. Microsoft doszedł do wniosku, że czas na kolejną zmianę i zaprosił do zaprojektowania nowej kilka zespołów designerów. Efektem ich pracy są czcionki Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford oraz Grandview. W chwili obecnej są dostępne w aplikacjach Office, wchodzących w skład Microsoft 365, ale tylko dla osób, które mają włączone funkcje eksperymentalne.

Na stronie Neowin pokazano, jak wyglądają nowe czcionki w praktyce. Kolejność taka sama, jak wymieniona, rozmiar czcionek 24.

Która zostanie domyślną? To zależy od użytkowników - można głosować na nie na oficjalnym profilu Twitterowym Microsoft 365. Wybrana zostanie zapewne wprowadzona przy którejś aktualizacji aplikacji Office, co nastąpi najpóźniej w lecie.

Źródło: Neowin