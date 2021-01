MS Office: Microsoft wypuszcza nowy build. Co się zmienia?

Do kanału beta trafił nowy build Office. Wiemy dzięki temu, jakie zmiany pojawią się w kolejnym wydaniu stabilnym.

Microsoft umożliwia instalację najnowszej wersji beta pakietu uczestnikom programu Office Insider - analogicznie jak w przypadku Windows 10, gdzie pierwsi dostają nowości użytkownicy zapisani do programu Windows Insider. Nowy build skupia się na poprawkach i usprawnieniach, daje także nowe możliwości administratorom. Mogą oni nakazać obowiązkowe dodawanie etykiet do dokumentów tworzonych w aplikacjach Excel, Word oraz PowerPoint. Jest to możliwe poprzez M365 Compliance Center, gdzie należy w ustawieniach polityki grupowej ustawić funkcję "Wymagaj etykiet dla dokumentów i poczty e-mail".

Jeśli chodzi o poprawki, każdy element pakietu dostał swoje. W przypadku MS Word poprawiono edytowanie komentarzy z oznaczeniem @, usprawniono także pozostałe elementy mechanizmu komentowania dokumentów. PowerPoint otrzymał usprawnienia podczas używania funkcji rozdzielania kształtów wraz z tekstem, Outlook sprawniej wykorzystuje serwer Exchange, zaś OneNote lepiej renderuje treści. W jaki sposób można dostać nową edycję Office 365? Jeśli bierzesz udział w programie Office Insider, po prostu otwórz dowolną aplikację pakietu i przejdź do funkcji aktualizacji w ustawieniach.

Źródło: MS Power User

Zdjęcie: Ivan Samkov/Pexels