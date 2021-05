MS Office na Xbox S? Dzięki Edge jest to możliwe!

Czy konsola - nie tylko Xbox - kojarzy Ci się z używaniem pakietu biurowego? Tak, nam też nie. Ale wkrótce może się to zmienić...

Uczestnicy programu Xbox Insider otrzymali dostęp do nowej wersji Microsoft Edge, która z kolei umożliwia dostęp do wersji UWP pakietu Microsoft Office. Nie jest ona jeszcze optymalna i ma kilka bugów, aczkolwiek umożliwia korzystanie ze wszystkich aplikacji w pakiecie, daje też wsparcie dla myszki i klawiatury oraz umożliwia dostęp do konta użytkownika w Onedrive Office 365. Sprawdził to redaktor serwisu WCCF Tech, który napisał za pomocą konsoli cały artykuł o możliwości korzystania z MS Office na konsoli.

Poprzednia wersja Microsoft Edge dla Xboxa była ociężała, nie posiadała również wsparcia dla urządzeń peryferyjnych. Co więcej - sporo witryn nie chciało się ładować lub po prostu użytkownik był wyrzucany do pulpitu. Te, które działały, często nie odtwarzały osadzonych multimediów. Nowa edycja, choć nie doskonała, radykalnie zmienia stan rzeczy. Biorąc jednak pod uwagę, że to wersja beta, stabilna edycja powinna być bez zarzutu. A co istotne - beta Edge na Xboxie ma te same funkcje, co beta dla PC.

Czy konsola stanie się alternatywą dla komputera/laptopa? Raczej nie, jednak w razie czego będzie można z niej skorzystać.

Źródło i zdjęcia: WCCF Tech