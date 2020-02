MS Office - nowa aplikacja mobilna łączy trzy narzędzia w jedno

World, Excel i PowerPoint w jednej aplikacji - to najnowsza propozycja Microsoftu dla wszystkich użytkowników.

Nowa aplikacja mobilna MS Office jest już dostępna "w wersji zapoznawczej" dla systemów Android oraz iOS. Producent połączył w niej trzy najpopularniejsze narzędzia swojego pakietu biurowego, czyli Word, Excel oraz PowerPoint. Dla osób, które z nich korzystają, to bardzo wygodne rozwiązanie, eliminujące konieczność przełączania się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Jak i w każdej nowej edycji, tak i tutaj pojawiło się kilka nowych funkcji, mających na celu ułatwić korzystanie z pakietu, a co za tym idzie - zwiększyć jego efektywność. Ponadto złączenie trzech narzędzi w jedno sprawia, że zestaw zajmuje mniej miejsca na karcie pamięci bez ograniczeń w funkcjonalności. Z MS Office została zintegrowana technologia Lens, pozwalająca na konwertowanie zdjęć (przy użyciu aparatu) na edytowalne dokumenty Word i Excel oraz skanowanie PDF-ów i funkcje OCR.

Choć jest to dopiero wersji preview, jej edycja na iOS została w parę godzin pobrana 10 tysięcy razy, a na Androida - kilkakrotnie więcej. Microsoft cały czas słucha opinii użytkowników i to właśnie na tej podstawie dodał do swojego pakietu takie rozwiązania, jak wsparcie dla dysków w chmurze firm trzecich (w tym Box, Dropbox, Google Drive, iCloud) oraz szablony dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych. I na tym nie koniec - kolejne zmiany będę wprowadzane w kolejnych miesiącach.

Jeśli chcesz sprawdzić, co nowego w pakiecie Office, możesz pobrać aplikację już teraz: