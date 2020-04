MSI, Acer i Lenovo zapowiadają laptopy z nowymi procesorami Intel oraz kartami Nvidia

Najnowsze procesory mobilne Intel Core 10 generacji oraz karty graficzne Nvidia GeForce zostaną użyte w zapowiedzianych właśnie laptopach największych marek na rynku.

MSI

MSI GS66 Stealth to laptop ważący 2,1kg, zasilany baterią 99,9W. I to właśnie jej pojemność jest największą zmianą w stosunku do GS65 Stealth. Pod obudową znajdzie się procesor Intela 10. generacji Core i7-10750H, będą także dostępne droższe warianty z Core i9-10980HK. Procesory mają odpowiednio 6 rdzeni/12 wątków oraz8 rdzeni/16 wątków. taktowanie w obu przypadkach może sięgać do 5,3 GHz. Do wyboru będzie karta graficzna Nvidia RTX 2070 Super lub 2080 Super, a także edycje ze starszą RTX 2060.

MSI GS66 Stealth

MSI GS66 Stealth to trzy różne wyświetlacze: 144, 240 oraz 300 Hz. W każdym natywna rozdzielczość to 1080p. Najtańsza wersja została wyceniona na 1599 dolarów (ok. 6,8 tys. zł). Laptopy wejdą do sprzedaży 15 kwietnia.

GE66 Raider

Lżejsza alternatywa to ważący 2,4 kg GE66 Raider (grafika frontu na początku tekstu). Różni się wizualnie od rodziny Stealth, ma duże podświetlenie RGB na przedzie. Do wyboru w edycjach z procesorami i7 oraz i9 10.generacji, podstawowo 16GB RAM, co można zwiększyć do 32GB, a na dane użytkownika przeznaczony został dysk NVMe o pojemności 512GB lub 1TB. Wyświetlacz może mieć odświeżanie 240 lub 300 Hz. W obudowie znalazł się port USB typu C 2. generacji oraz port mDP 1.4 Do wyboru trzy karty graficzne: starsze RTX 2070 i 2070 Super oraz RTX 2080 Super. Cena najtańszego modelu w przedsprzedaży to 1799 dolarów (ponad 7,6 tys. zł).

MSI Creator 17

Trzecia nowość to MSI Creator 17. Ma wielkość taką samą, jak GE66, jednak wygląda całkowicie odmiennie. Dostępny jest w wersjach z panelem IPS 1080p sRGB lub 4K mini LED. Ten drugi oferuje 240 stref podświetlenia, jasność do 1000 nitów oraz kontrast 100 000: 1. Możliwa jest także kalibracja kolorów DCI-P3 lub P3 D65. Jeśli chodzi o procesor, jedyna opcja to Core i7-10875H, ale za to można wybierać pomiędzy kartami graficznymi: RTX 2060, RTX 2070 Max-Q, RTX 2070 Super Max-Q oraz RTX 2080 Super Max-Q. Opcje RAM i pamięci są takie same, jak w GS66. Bateria to 82W. Ceny zaczynają się od 1799 dolarów.

Acer

Predator Triton 500 to model ważący zaledwie 2,1 kg. Ma podświetlenie RGB klawiszy, dodano mu Wi-fi 6, co jest możliwe dzięki karcie Killer AX1650i. Wyświetlacz to 300 HZ, a pod obudową znajdziemy wybór nowych procesorów 10. generacji Intela oraz kart graficznych - w tym RTX 2080 Super Max-Q. Kombinacji podzespołów jest w sumie kilkanaście. W tych modelach pojawia się podrasowany system chłodzenia Vortex Flow, trzy wiatraczki oraz AeroBlade 4. generacji, co ma gwarantować lepsze o 33% odprowadzania ciepła. Laptopy z tej serii pojawią się w maju, a ceny zaczynają od 2199 USD, czyli ok. 9,3 tys. zł

Predator Triton 500

Druga nowa propozycja producenta to Acer Nitro 5. W stosunku do poprzednich przedstawicieli rodziny nie ma tu dużych zmian - pojawiły się karty graficzne RTX Super, można jednak nabyć laptopy ze starszymi GTX 1650, 1650 Ti oraz RTX 2060.

Acer Nitro 5

Te modele mają nowy system chłodzenia, składający z dwóch wiatraczków, co ma przyśpieszyć odprowadzanie ciepła o 25%. Pojawiają się nowe wyświetlacze IPS - do wyboru wersja 120 oraz 144 Hz. Czas reakcji obu to 3ms, a jasność - 300 nitów. Pod obudowa znalazło się miejsce na kartę sieciową ze wsparciem dla Wi-fi 6 oraz dwa sloty dla dysków m.2 PCI, a także dysku 2,5" o pojemności 1TB. Maksymalna ilość pamięci RAM to 32 GB. Laptopy z tej serii trafią do sprzedaży w maju, a ceny zaczynają się od 749,99 USD.

Lenovo

Lenovo zapowiada modele Legion 5i oraz Legion 7i, które zastąpią Legion Y540 i Y740. Będą mieć wyświetlacze o rozmiarach odpowiednio 15 i 17". Niestety, producent nie podał dokładnych informacji dotyczących zastosowanych procesorów, ale podał, że Legion i5 będzie mieć karty graficzne do RTX 2060, podczas gdy 7i nawet RTX 2080 Super Max-Q. Nowością w obu jest autorska technologia Advanced Optimus oraz certyfikacja G-Sync wyświetlaczy. Advanced Optimus ma odpowiadać za perfekcyjną współpracę na linii karta graficzna - wyświetlacz, wpływając także na żywotność baterii.

Ceny Lenovo Legion 5i zaczynają się od 99 dolarów za wersję z RTX 2060, a Legion 7i z RTX 2070 to minimum 1199 dolarów.