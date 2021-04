MSI MEG Z590 ACE Gold Edition - płyta główna klasy premium

W sieci pojawiło się zdjęcie szykowanej przez MSI płyty głównej. Jest to specjalna edycja MSI MEG Z590 ACE. Czy różni się czymś od niej poza kolorem?

MSI MEG Z590 Ace Gold Edition zalicza się do serii MEG i dedykowana jest tym użytkownikom, którzy chcą mieć najlepszy model na rynku. Nie jest absolutną nowością - ma dokładnie taką samą specyfikację, jak MSI MEG Z590 ACE, jednak niektóre jej elementy zmieniono na wykonane ze szczotkowanego aluminium, a także dodano złocone. Mamy tu więc do czynienia wyłącznie ze zmianą kosmetyczną, której głównym celem jest podniesienie estetyki karty. Choć w praktyce nie jest to może istotne, to jednak mnóstwo osób patrzy na ten aspekt.

MSI MEG Z590 ACE ma ośmiowarstwową płytkę drukowaną z szesnastofazowym napięciem. Tylna płyta została wykonana ze srebrnego aluminium. W płycie znajdziemy porty Ethernet 2,5G oraz Thunderbolt 4 oraz wbudowaną antenkę dla obsługi Wi-Fi 6E. Oryginalna MEG Z590 ACE została wyceniona na 499 dolarów (czyli ok. 1950 złotych), ale edycja Gold będzie zapewne kosztować więcej.

