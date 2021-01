MSI Optix MAG274R - monitor, z konsolą za pan brat

Kiedy monitor i konsola są dla siebie odpowiednim towarzystwem? Zapoznając się z MSI Optix MAG274R wynotowaliśmy sobie kilka ciekawych spostrzeżeń.

Spis treści

Konsole nowej generacji to urządzenia o wyraźnie wyspecyfikowanych wymaganiach w kontekście parametrów pozwalających wykorzystać pełnię ich możliwości. Wymogi te mogą zostać spełnione przez telewizory ze średniej i wysokiej półki cenowej. Próba zastąpienia telewizora monitorem o tych samych parametrach jest wyzwaniem dość karkołomnym. Monitor zapewne szybko okaże się znacznie droższy i słabiej wyposażony. Pomimo tego wielu użytkowników decyduje się na takie rozwiązanie. Za wyborem monitora przemawia większa wszechstronność, uniwersalność i gabaryty. Dobrze skonfigurowany monitor może pełnić również rolę rozjemcy - kiedy domownicy mają tendencję do walki o pilota.

Cena i dostępność

Wydając około 1500 zł otrzymamy monitor, który zapewni nam fantastyczne doznania w grach, wyświetli miły dla oka film czy pozwoli na komfortową pracę biurową. To właśnie uniwersalność, która sprawia że coraz mniej osób decyduje się postawić w domu konwencjonalny odbiornik telewizyjny. MSI Optix MAG274R to sprzęt, który skutecznie wpisuje się w potrzeby i oczekiwania użytkowników. Chcą zainwestować podobne środki w telewizor będziemy zmuszeni przebierać w ofertach na konstrukcje z niskiej półki, które nie zapewnią nam pełni doznań w żadnym zastosowaniu.

Zawsze w odpowiednim miejscu

Szybka zmiany platformy, pomieszczenia i sposobu użytkowania, nie stanowią najmniejszego problemu dla MSI Optix MAG274R. Do dyspozycji użytkowników oddano dwa porty HDMI, pojedynczy wtyk DP, złącze USB-C oraz dwa wejścia USB-A. Oznacza to włąściwie pełne pokrycie potrzeb każdego gracza - nic nie stoi na przeszkodzie aby monitor bez przerwy pozostawał podłączony do dwóch konsol i komputera.

Swobodę użytkowania zapewnia również podstawa regulowana we wszystkich płaszczyznach, której nie znajdziemy w żadnym telewizorze. Jej obecność oznacza możliwość przekręcania, podnoszenia i wychylania panelu. Pełną wygodę uzyskamy niezależnie od tego czy monitor stoi akurat na biurku, szafce RTV czy podłodze - ekran zawsze będzie skierowany w kierunku naszych oczu. Nie zabrakło również funkcji pivot, pozwalającej na wyświetlanie obrazu w orientacji, w której krótka krawędź monitora jest skierowana w kierunku ziemi.

Dostosuj obraz jednym kliknięciem

Trzeba przyznać, że MSI do perfekcji dopracowało system zarządzania monitorem. Joystick umieszczony z tyłu obudowy pozwala w ciągu kilku sekund wybrać jeden z kilku predefiniowanych trybów obrazu. Podobnie jak w większości nowoczesnych monitorów mamy tu do dyspozycji tryb pracy, gry, filu oraz możliwość zdefiniowania własnych ustawień. To co zaskakuje w przypadku Optix MAG274R to łatwość zmiany ustawień. Ponadto producent opracował również dedykowane presety dla różnych gatunków gier. Pozwolą one uzyskać przewagę nad przeciwnikami oraz udoskonalić odbiór obrazu.

Pełna lista ustawień w OSD też prezentuje się imponująco. Możliwości presonalizacji są ponownie niewspółmiernie duże w porównaniu do telewizorów.

Wszystko czego potrzebują gracze

MSI Optix MAG274R został wyposażony w matrycę IPS zapewniającą fantastyczne kąty widzenia (178°) i wysoką objętość prezentowanych barw. Już dawno minęły czasy, w których IPS był "tym wolniejszym" rozwiązaniem. Omawiany przez nas panel zapewnia czas reakcji na poziomie 1 ms przy częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Dzięki temu dynamicznie generowany obraz pozostaje ostry, a reakcje użytkownika nie są w żaden sposób ograniczone przez stosowaną technologię.

Monitor od MSI zapewnia również wsparcie dla AMD FreeSync Premium. Mowa o rozwiązaniu, które wspiera synchronizację pracy karty graficznej i monitora. Dzięki idealnej kooperacji urządzeń, obraz nie będzie zawierał żadnych artefaktów - nawet w najbardziej skomplikowanych scenach. Przez długie lata udogodnieniem mogli cieszyć się użytkownicy kart graficznych AMD Radeon. Aktualnie technologia AMD FreeSync jest obsługiwana również przez karty Nvidia oraz układy graficzne zastosowane w nowych konsolach Xbox. Korzyści są więc dostępne dla ogromnego grona graczy.

Udogodnieniem, którego nie odnajdziemy w telewizorach są natomiast technologie spowalniające zmęczenie wzorku. Na pierwszy plan wysuwa się AntiFlicker. Przeciętny monitor migocze z szybkością 200 razy na sekundę. Obniżenie intensywności migotania przekłada się bezpośrednio na lepszą kondycję oczu przy dłuższej pracy.

Less Blue Light to natomiast funkcja odpowiedzialna ze redukcję światła niebieskiego. Odpowiednio skonfigurowane rozwiazanie nie ma widocznego wpływu na kolory obrazu, ale oszczędza naszym oczom tej najbardziej szkodliwej emisji.

Zapewne gracze docenią również tryb Night Vision pozwalający na rozświetlenie zaciemnionych, ale istotnych dla rozgrywki fragmentów sceny, tym samym zapewniając przewagę w grze.

Kiedy monitor i konsola to dobry pomysł?

Monitor może być doskonałym zakupem do konsoli w wielu potencjalnych scenariuszach. Przede wszystkim jest to świetne koło ratunkowe w sytuacji w której priorytety domowników są trudne do pogodzenia. Urządzenie służące na co dzień o pracy i grania na PC może błyskawicznie zmienić się w wyświetlacz konsoli, nie ujmując przy tym nic z jakości rozrywki. Monitory stanowią również podstawowy wybór dla osób, które z jakiegoś powodu nie decydują się na zakup telewizora - wielu użytkowników rezygnuje z tradycyjnej telewizji lub mieszka w niezwykle kompaktowych mieszkaniach. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie są zainteresowane sięgnięciem po ekskluzywne tytuły dla graczy konsolowych. Monitory będą również pierwszym wyborem dla graczy sięgających po Xbox Series S - tania konsola Microsoftu domyślnie nie zapewnia obrazu w rozdzielczości 4K, a więc monitor gamingowy wydaje się być dla niej domyślnym partnerem. MSI Optix MAG274R to rozwiązanie, które bardzo precyzyjnie wpisuje się we wszystkie te scenariusze.