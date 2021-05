MSI RTX 3080 TI SUPRIM X trafia do sprzedaży. Cena? Lepiej nie pytaj!

Jeśli taka sama cena będzie w Polsce, na nową kartę graficzną sygnowaną logo MSI będą mogli sobie pozwolić jedynie nieliczni.

MSI RTX 3080 TI SUPRIM X to oczywiście wersja karty GeForce wykonana przez MSI. Jej pojawienie się nie zaskakuje, choć nie było na ten temat ani przecieków, ani premiera nie nastąpiła z przysłowiowymi "fanfarami". Już wcześniej producent wypuścił swoje edycje RTX 3060, 3070 i 3090, więc kwestią czasu było pojawienie się RTX 3080 SUPRIM X.

Są jednak dwie złe informacje. Pierwsza - jak na razie karta dostępna jest wyłącznie z Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Druga - cena została dopasowana do zasobność mieszkańców tego kraju i w przeliczeniu wynosi 3 500 USD, czyli ponad 13 330 złotych. Nie jest to pierwszy raz, gdy to właśnie jeden kraj ma pierwszeństwo przed innymi w sprzedaży nowych podzespołów - a kiedy wejdą do kolejnych, tego nie wie nikt. Jednak kiedy by to nie nastąpiło, z pewnością w Polsce będzie to model, na który pozwolą sobie tylko nieliczni.

Źródło: VideoCardz