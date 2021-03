MSI X Intel - oficjalny debiut Rocket Lake oraz płyt MSI 500

Jedenasta seria procesorów Core zadebiutuje na oczach całego świata. Gdzie i o której godzinie oglądać to wydarzenie? Czego się na nim spodziewać?

"Wyniesienie na nowe wyżyny" - tak w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć hasło reklamujące wydarzenie. Możemy spodziewać się na nim zarówno pokazania najnowszej rodziny procesorów Rocket Lake-S, jak i współpracujących z nimi płyt MSI. W obu przypadkach nie mamy do czynienia z całkowitymi nowościami. Intel zaprezentował oficjalnie nowe procesory 16 marca, a MSI pokazało trzydzieści płyt głównych na wirtualnych targach CES 2021. Jednak to właśnie jutro Rocket Lake-S oficjalnie trafiają do sprzedaży, zaś MSI przygotowało pod ich kątem dwa flagowe modele płyt głównych - Z590 oraz B560. Mają one umożliwiać optymalne wykorzystanie "rakiet".

MSI X Intel Launch Event 2021: Launching to New Heights odbędzie się 31 marca o godzinie 16:00 czasu tajwańskiego, czyli o 10 rano czasu polskiego. Warto oglądać to wydarzenie nie tylko z powodu prezentacji nowych sprzętów. MSI obiecuje rozdanie pomiędzy uczestników nagród: konsoli Xbox Series X, płyty głównej MPG Z590 Gaming Carbon oraz monitora MSI MAG274QRF. Według informacji prasowej szansę ma każdy - więc możesz być to Ty!