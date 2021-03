MSI już wprowadza nowe procesory Intela do swoich desktopów

I to się nazywa błyskawiczne działanie - nie upłynęło 12 godzin od oficjalnej prezentacji procesorów Rocket Lake, gdy MSI już zapowiedziało, do jakich desktopów trafią procesory 11. generacji.

Wczoraj Intel zaprezentował 11. generację procesorów Intel Core, czyli rodzinę Rocket Lake-S. MSI jest pierwszym producentem, który przedstawił konkretne urządzenia, w jakich się znajdą. Będą to przede wszystkim gamingowe desktopy z linii Trident, Infinite, Codex oraz Aegis. Ponieważ w stosunku do poprzedniej generacji nowe procesory cechuje o 19% lepsza wydajność, w grach powinno poczuć się różnicę, tym bardziej, że zestawy korzystają z kart GeForce z rodziny RTX 3000. Umożliwia to stworzenie naprawdę mocnych konfiguracji.

Pierwsze zapowiedzi podają, że Trident X, Aegis RS oraz Infinite RS otrzymają Core i9-11900K, Trident AS - Core i7-11700F, Aegis R i Codex R - Core i7-11700, zaś Aegis SE - Core i5-11400F. Co ciekawe, na stronie z Aegis SE widzimy informację, że jedna z konfiguracji będzie dostępna z kartą GeForce RTX 3050, której istnienie dopiero dzisiaj potwierdził Geekbench.

Jak na razie nie podano cen za zaktualizowane zestawy, ale jeśli szuka się sprzętu gamingowego na ładnych parę lat, warto zaczekać na nowe propozycje MSI.

Źródło: Neowin