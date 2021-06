MSI obchodzi 35 urodziny - z tej okazji wypuszcza kartę RTX 3090 SUPRIM

Została zaprezentowana na specjalnych wydarzeniu w trakcie targów Computex - Tech Meets Aesthetic.

MSI świętuje okrągłe 35 lat działania na rynku. Zaś wydana z tej okazji karta graficzna RTX 3090 SUPRIM pokazuje nowy schemat kolorystyczny, przy którym użyto szczotkowanego aluminium. Zastosowano w niej chłodzenie Tri Frozr 2S, a całość jest zasilana nietypowo. Zazwyczaj mamy dwa złącza 8-pin każde lub jedno 8-oin, drugi 6-pin. Tutaj zaś mamy trzy 8-pionowe, co pozwala na dostarczenie 350 W mocy układowi.

MSI nie ujawniło specyfikacji karty - co staje się praktyką wśród producentów podzespołów i jest irytujące. Dlatego możemy tylko podejrzewać, że jest ona taka sama, jak w referencyjnej RTX 3090 - wyłączając oczywiście autorskie chłodzenie. Ponieważ to karta rocznicowa, pojawi się w limitowanym nakładzie. Gdzie i kiedy? Tego również póki co nie wiemy. Ale ponieważ nie jest to model do powszechnej sprzedaży, będą cieszyć się nim nieliczni.

Źródło: VideoCardz