MSI odświeża serię laptopów dla graczy - Sword 15 i Katana GF66

MSI zaprezentowało odświeżone wersje laptopów przeznaczonych dla graczy i twórców. Jest w czym wybierać.

MSI zaprezentowało odświeżone wersje swoich laptopów. Chodzi o modele przeznaczone przede wszystkim dla graczy oraz twórców. Trzeba przyznać, że sprzęty, które firma pokazała robią bardzo duże wrażenie. Szczególną uwagę warto zwrócić na MSI Sword 15/17 oraz MSI Katana GF66. Są to modele tworzone we współpracy z Tsuyoshi Nagano. Artysta jest odpowiedzialny za design tych dwóch laptopów. Japończyk ma na swoim koncie m.in. stworzenie kultowej okładki do gry The Romance of the Three Kingdoms. W oficjalnych materiałach MSI możemy przeczytać:

Współpracując przy „ostrzu smoka” stworzyliśmy wspólnie laptopy o wysokich osiągach i unikalnym wyglądzie.

Bardzo ciekawie wygląda w laptopach podstawa obudowy. Jej wygląd jest inspirowany gardą japońskich mieczy Tsuba. Poza funkcją ozdobną, zapewnia równocześnie odpowiedni przepływ powietrza.

Sercem obu laptopów będzie procesor Intel Core i7 11 generacji. Za grafikę będzie odpowiadać układ GeForce. W zależności od modelu znajdziemy w laptopach od RTX 3000 do RTX 3060 w Sword 15 i do RTX 3070 w Katana GF66.

Zobacz również:

W obu wariantach zastosowany jest ekran o rozdzielczości 1920x1080 i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

fot. MSI

Sword 15 i Katana GF66 to nie jedyne nowości, jakie pojawią się w portfolio MSI. Producent zaprezentował odświeżone wersje GS76 Stealth i GE76 Raider, które będą napędzane procesorami Intel Core i9. Pojawi się także przygotowany z myślą o twórcach Creator GF66 oraz oparty na AMD, MSI Delta 15.

