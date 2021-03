MSI ogłasza trzy autorskie wersje karty Radeon RX 6700 XT

MSI jest drugim (po Gigabyte) producentem, który zaprezentował swoje własne warianty karty graficznej AMD Radeon RX 6700 XT. Na rynek trafią trzy przygotowane przez niego modele.

MSI to doskonale znana marka gamingowa, której naszym Czytelnikom przedstawiać nie trzeba. Już wczoraj, podczas oficjalnej prezentacji AMD Radeon RX 6700 XT, zapowiedziano, że będzie jednym z producentów, który zaprezentuje własne modele karty. I jak widzimy - nastąpiło to bardzo szybko.

MSI GAMING

MSI dodaje do karty swój system chłodzenia TWIN FROZR 8. Jest to najnowsza jego wersja, z ulepszonymi wiatraczkami TORX 4.0. Radiator cechuje zaawansowana aerodynamika, a zastosowane rozwiązania technologiczne mają pomóc w lepszym rozpraszaniu ciepła. Obniża to temperaturę karty i pozwala na osiągnięcie przez nią pełnej wydajności. Nowy design podkreśla zaimplementowane podświetlenie Mystic Light RGB. Można je kontrolować poprzez oprogramowanie MSI Dragon Center. A finalny efekt to MSI RX 6700 XT 12GB

Drugi wariant pod szyldem GAMING to MSI RX 6700 XT 12GB GAMING X. Różnica dotyczy jedynie designu. Jest on bardziej estetyczny i kojarzący się z futurystycznymi klimatami.

MSI MECH

MSI RX 6700 XT 12GB MECH 2X OC to edycja karty z wiatraczkami TORX FAN 3.0. Zaimplementowane w niej technologie mają umożliwić wyciśnięcie pełnej mocy z karty. Zastosowano tu solidne materiały - w tym szczotkowaną podstawę, co ma wpłynąć na odporność MECH na uszkodzenia oraz wydłużyć jej żywotność. Jak podaje MSI, ta wersja karty będzie nadawać się do każdego zestawu komputerowego.

Podobnie jak i Gigabyte, także MSI nie podało jeszcze cen za swoje warianty.

Źródło: VideoCardz