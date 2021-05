MSI ostrzega przed fałszywą aplikacją Afterburner

Cybeprzestępcy wzięli sobie za cel popularną aplikację MSI Afterburner, używaną m.in. do podkręcania kart graficznych. Skala zjawiska jest tak duża, że MSI wydało oficjalne ostrzeżenie.

W opublikowanym na oficjalnej witrynie MSI oświadczeniu możemy przeczytać, że złośliwe oprogramowanie znajduje się na stronie spreparowanej przez hakerów, której adres to afterburner-msi.space. Producent podkreśla, że nie ma z nią nic wspólnego, zaś znajdujące się tam pliki to szkodniki jak trojany, spyware oraz keyloggery. MSI ostrzega, aby nie pobierać z niej żadnych plików! Adres witryny jest na tyle podobny do oryginalnego, że wielu ludzi łatwo popełni pomyłkę. Jedyny właściwy i poprawny adres Afterburnera to: https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards.

Jedną z przyczyn, dla których akcja cyberprzestępców mogła odnieść sukces, był brak działania wymienionej witryny MSI - nie była przez jakiś czas dostępna z powodu wprowadzania różnego rodzaju poprawek. Jeśli wówczas ktoś szukał Afterburnera, kierował się na alternatywne strony z softem. Jak podaje MSI, podjęto już działania, aby fałszywa strona ze szkodliwymi aplikacjami została zdjęta - w chwili pisania tego tekstu już nie można na nią wejść, a więc działanie odniosło sukces. Jeśli ktokolwiek z naszych Czytelników pobierał Afterburner z innej strony, niż oficjalna, radzimy odinstalować aplikację i przeskanować system prorgamem antywirusowym.

Źródło: TechSpot