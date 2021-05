MSI pokazuje karty dla górników - CMP 30HX MINER

CMP 30HX MINER XS oraz CMP 30HX MINER - to dwie karty, które MSI stworzyła specjalnie na potrzeby górników. Co potrafią i ile kosztują?

Nvidia już jakiś czas temu zapowiedziała karty dla górników, co ma zwiększyć dostępność zwykłych kart graficznych, a teraz swoje warianty tych modeli pokazało MSI. CMP to ważne oznaczenie - będące skrótem od Crypto Mining Processor. Referencyjny CMP 30HX wszedł na rynek pod konie ubiegłego kwartału, a MSI wypuszcza dwa swoje warianty, dodając - chyba dla pewności - nazwę MINER. Można było spodziewać się prędzej CMP 40HX, jednak jak na razie drugiej karty dla górników nie ma.

Design obu kart został zapożyczony z innych modeli - MINER XS kopiuje VENTUS XS, a MINER - serię ARMOR. Jak prezentuje się ich specyfikacja? Identycznie, a wygląda tak:

procesor graficzny Turing TU116-100

rdzenie CUDA: 1408

pamięć: 6 GB GDDR6

taktowanie: 1530/1785

przepustowość: 14 Gbps

Jak łatwo zauważyć, nie ma tu rdzeni Tensor ani ROP (jednostki renderujące). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że karty nie posiadają wyjść wideo, nie może to dziwić. Są to karty do kopania, nie do grania. Niestety, MSI nie podało ich cen referencyjnych, a jeśli chodzi o dostępność - w tym tygodniu pojawią się na wybranych rynkach, więc dopiero wówczas dowiemy, ile są warte.

