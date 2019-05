MSI pokazuje swoje pierwsze laptopy Nvidia Studio

Laptopy MSI zostały wyposażone w mocne podzespoły - procesory firmy Intel oraz karty graficzne Nvidia. W efekcie użytkownicy mają odczuwać naprawdę dużą wydajność.

Na targach Computex 2010 prezes MSI, Eric Kuo, zaprezentował nowe laptopy, mówiąc o nich: "kombinacja procesorów Intel dziewiątej generacji w połączeniu z grafiką NVIDIA Quadro RTX nie tylko daje dużą wydajność, ale pozwala w każdej chwili na realizowanie każdego kreatywnego projektu. Prezentujemy kompletną linię stacji roboczych, przeznaczonych do wszelkich zastosowań". Pierwszy model to WS65 - z wyświetlaczem IPS 15,6", pokazującym obraz w jakości Full HD 15,6" (odświeżanie 144 Hz), ultra-cienkimi ramkami oraz kartami graficznymi z serii NVIDIA Quadro 5000. W zależności od wariantu, laptop może mieć do 32GB RAM. Nośnik danych to dysk SSD o pojemności 512GB.

MSI WE75

Kolejny to WS75, bardzo podobny do WS65, ale z ekranem 17,3". Ma dwa sloty na dyski M.2 NVMe PCIe, a także klasyczny dysk twardy na wyposażeniu. Tutaj można włożyć aż 64GB RAM, a za grafikę odpowiadają karty z rodziny NVIDIA Quadro 4000. Nieco inaczej wygląda pod obudową MSI WE75. Ta stacja robocza również posiada NVIDIA Quadro 4000, ale przewidziano trzy miejsca na M.2 NVMe i nie ma tu dysku twardego. Ostatnia nowość to WP65 z procesorem Intel Core i7 (oczywiście dziwiątej generacji), kartą grafiki NVIDIA Quadro P620 i dyskiem SSD 512GB. Ma ekran IPS 15,6" z jakością obrazu Full HD. Wszystkie zaprezentowane modele są zgodne z platformą Nvidia Studio (przeczytaj i dowiedz się o niej więcej).

Ceny ani dostępność nowych laptopów nie zostały jak na razie podane.