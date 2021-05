MSI potwierdza swoje edycje GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti SUPRIM

W sieci przypadkowo znalazł się wycinek z szykowanej przez MSI prezentacji. Widzimy na nim dwa warianty rodziny RTX 30.

To, że MSI szykuje swoje warianty kart GeForce, było pewne, ale nie mieliśmy oficjalnego potwierdzenia. Dzięki wyciekowi wiemy już to na pewno i mamy pierwsze informacje dotyczące specyfikacji. Na zaprezentowanej powyżej grafice widać, że RTX 3080 Ti ma 12 GB pamięci, a RTX 3070 Ti 8 GB. Jest to pierwszy model RTX 3070 Ti z procesorem GA104-400 - co oznacza 6144 rdzeni CUDA. Jak widzimy, wszystkie karty mają podobny design. Z poprzednich przecieków wiemy, że MSI planuje także warianty RTX 3070. Aczkolwiek jakie będą różnice, tego póki co nie wiemy.

Wraz z grafiką wyciekła także specyfikacja układów chłodzenia modeli, których oficjalny debiut zaplanowano na 29 maja. Nie ma w niej niczego, czego byśmy się nie spodziewali. Najprawdopodobniej karty będą mieć LHR, czyli "odstraszacz" dla osób kupujących kryptowaluty, co może przełożyć się na ich większą dostępność.

Źródło: TechPower Up, VideoCardz