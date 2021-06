MSI prezentuje CMP 50HX MINER. Nie za późno?

MSI zaprezentowało swoją kartę dla górników. Czy sprzeda się po tym, gdy Chiny zakazują kryptowalut?

NVIDIA obiecała, że po debiucie kart CMP 30HX i CMP 40HX kolejne układy dla górników pojawią się do trzech miesięcy. Te układy to CMP 50HX oraz 90HX. No i pod koniec drugiego kwartału 2020 roku możemy obejrzeć te karty, aczkolwiek dzieje się to w sytuacji, gdy "gorączka kryptowalut" spada. Ale cóż - ani Nvidia, ani jej kontrahencie nie mogli przypuszczać, że władze Chin pójdą na wojnę z kryptowalutami.

CMP 50HX MINER ma bardzo podobną specyfikację do RTX 2080 Ti - i szybkość wydobywania kryptowaluty Ethereum również. Jest to jednak pierwszy układ z procesorem TU102, który ma 3548 rdzeni CUDA (RTX 2080 Ti ma ich 4352), a jego pamięć to 10 GB DDR6 na szynie 320-bit. Ma zapotrzebowanie na moc 225 W. Pod względem designu przypomina RTX AERO, nie ma jednak żadnych złącz wideo. Nic dziwnego - nie jest przeznaczony do gier, ale pracy przy wydobywaniu kryptowaluty. MSI ie podało jak na razie ceny referencyjnej ani daty wprowadzenia karty na rynek.

Źródło: VideoCardz