MSI prezentuje GeForce RTX 3080 Sea Hawk X

MSI nadchodzi z kawalerią powietrzną - GeForce RTX 3080 Sea Hawk X to pierwszy model karty graficznej z nowej linii producenta i zarazem pierwszy wyposażony w ciekłe chłodzenie.

MSI obwieściło plany wprowadzenia linii Sea Hawk parę miesięcy temu, jednak dopiero dzisiaj został zaprezentowany pierwszy model. Jest to karta z dużym radiatorem 240 mm oraz podwójnymi wiatraczkami 120 mm w systemie Torx 4.0. Wyposażono ją w niskoprofilowy przepływ cieczy, skonstruowany we współpracy z Asetek. Pompa jest przymocowana do miedzianej bazy, pokrywającej równocześnie procesor karty graficznej oraz pamięć. System chłodzenia korzysta z technologii Zero Frozr, która zmienia pracę wiatraczków optymalnie do obciążenia, a gdy jest ono niskie - zatrzymuje je całkowicie. Niestety, MSI nie informuje, jaka temperatura uznawana jest za niską, ale wierzymy, ze wie, co robi.

RTX 3080 Sea Hawk X ma fabrycznie podkręcony zegar na 1785 MHz, czyli nieco więcej, niż standardowe RTX 3080 (1710 MHz). Zasilanie odbywa się poprzez dwa 8-pinowe złącza. Na pokładzie umieszczono 10 GB pamięci GDDR6X. Jeśli chodzi o łączność, mamy trzy DisplayPort 1.4 a oraz jedno HDMI 2,1.

Nie wiemy, czy pojawi się edycja bez X w nazwie. Jeśli tak się stanie, zapewne taktowanie zegara będzie niższe. MSI jak na razie nie podało daty wprowadzenia karty na rynek oraz jej ceny referencyjnej.

Źródło: VideoCardz