MSI prezentuje karty graficzne z nowej rodziny NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI, zaprezentowało swoje karty graficzne NVIDIA z rodziny GeForce RTX 4060, na którą składają się GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti 8 GB i GeForce RTX 4060 Ti 16 GB z serii GAMING TRIO, GAMING, VENTUS 3X i VENTUS 2X BLACK. Nowe produkty spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających graczy, oferując obsługę najnowszych technologii RTX, wysokiej jakości komponenty i najbardziej zaawansowane systemy chłodzenia.

Najnowsze karty graficzne z rodziny MSI GeForce RTX 4060 zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać niesamowitą wydajność mainstreamowym graczom i twórcom w rozdzielczości 1080p przy 100 klatkach na sekundę z obsługą Ray Tracingu i DLSS 3. Rodzina GeForce RTX 4060 zapewnia wszystkie udoskonalenia technologii NVIDIA Architektura Ada Lovelace — w tym renderowanie neuronowe DLSS 3, technologię ray tracingu trzeciej generacji przy zachowaniu wysokiej płynności oraz NVIDIA Encoder (NVENC) ósmej generacji z kodowaniem AV1.

Seria Gaming

Karty graficzne z serii GAMING TRIO i GAMING charakteryzują się odświeżonym designem, oferując przy tym równowagę pomiędzy wydajnością, chłodzeniem i niskim poziomem generowanego hałasu. Kluczowym elementem tej serii produktów jest nowatorska konstrukcja wentylatorów TORX FAN 5.0, która bazuje na zestawach trzech łopatek wentylatora połączonych ze sobą zewnętrznym łącznikiem. Utworzony w ten sposób pierścień skupia strumień tłoczonego przez wentylator powietrza na zmodernizowanym systemie chłodzenia TRI FROZR 3 i TWIN FROZR 9. Obie serie są wzmocnione backplatem ze szczotkowanego metalu o konstrukcji ułatwiającej przepływ powietrza, która poprawia odprowadzanie ciepła. Zewnętrzną stronę karty graficznej zdobi podświetlenie Mystic Light, które za pomocą Mystic Light Sync i Ambient Link można zsynchronizować z resztą komputera.

Zobacz również:

Seria VENTUS

Popularna seria VENTUS to tańsza opcja dla graczy, którzy szukają karty graficznej łączącej wysoką wydajność i minimalizm stylistyczny - modele z serii VENTUS 3X i VENTUS 2X BLACK oferują wszystko, czego potrzebuje ta grupa odbiorców. Wyposażone zostały w wielokrotnie nagradzane wentylatory TORX 4.0, backplate wzmacniający ich konstrukcję i design, który sprawdzi się w każdym komputerze. Co więcej, nowe karty VENTUS 2X BLACK dostępne będą w całkowicie nowym czarnym kolorze, który świetnie pasuje do zestawów utrzymanych w ciemnej kolorystyce.

Dostępność

Nowe karty graficzne MSI z serii GeForce RTX 4060 Ti dostępne będą od 24 maja w cenach:

GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8G 2389 zł

GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G 2225 zł

GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC 2169 zł

GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC 2039 zł

Więcej informacji na temat kart graficznych z serii MSI GeForce RTX™ 4060 Ti i 4060 można znaleźć na stronie producenta.