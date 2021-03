MSI prezentuje swoje cztery warianty GeForce RTX 3080. Oto rodzina GAMING TRIO

Producent poszerzył swoją linię kart RTX 3080. Można zastanawiać się, czy ma to sens w sytuacji, kiedy karty te trudno dostać. Ale pomińmy to i przyjrzyjmy się, czym różnią od "zwykłych" RTX 3080 oraz wariantów konkurencji.

W opublikowanej przez nas liście kart RTX 3080 widniała dotąd tylko jedna pozycja z MSI - GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G. Jest to wariant wyposażony w układ chłodzenia Tri Frozr 2, mający 10 GB pamięci oraz częstotliwość podwyższoną 1815 MHz. Jego cena referencyjna wynosi 3 949 zł. Teraz dochodzą do niego GAMING Z TRIO, GAMING TRIO oraz GAMING TRIO PLUS. Model PLUS to oczywiście podrasowany GAMING TRIO, choć ma taką samą częstotliwość taktowania. GAMING Z to z kolei podkręcony do 1830 MHz zegar, co czyni z tej karty najszybszą w rodzinie.

Co łączy wszystkie nowe modele? System chłodzenia Tri Frozr 2. Wszystkie mają trzy złącza DisplayPort 1.4x oraz jedno HDMI 2.1. Zasilane są przez 8-pinowy wtyk, a ich wymiary to 323 x 140 x 56 mm. Różnica w stosunku do zwykłych RTX 3080 to przede wszystkim płyta, w której znalazły się dodatkowe otwory wentylacyjne, dzięki czemu karty są lżejsze o 28 gramów.

Niestety, zabrakło dość istotnej informacji - kiedy karty trafią na rynek oraz w jakich cenach? No i jak będzie z ich dostępnością? Podejrzewam, że w tym ostatnim przypadku będzie kiepsko. Ale kto wie - może się mylę?

Źródło: VideoCardz