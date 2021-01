MSI prezentuje zmniejszone RTX 3060 Ti dla obudowy ITX

Standardowe karty RTX 30 nie zaliczają się do najmniejszych, co sprawia problem w umieszczeniu ich w obudowach ITX. Jednak ich posiadacze nie muszą czuć się gorsi - MSI przygotowało edycję specjalnie pod ich kątem.

Karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 Ti Aero to połączenie wydajności RTX 3060 z rozmiarami mniejszymi o 40% w stosunku do standardowej wersji. Również waga karty uległa znacznej redukcji - o połowę. Model ten przeznaczony jest do małych obudów (mini PC) oraz HTPC (komputery multimedialne). Specyfikacja karty to 4864 rdzeni CUDA, 8GB pamięci VRAM GDDR6, interfejs pamięci 256-bit, a także ośmiopinowe złącze PCIe do zasilania. Karta posiada zapotrzebowanie na moc 200W, dlatego MSI rekomenduje korzystanie z zasilaczy 650 W. Do podpięcia RTX 3060 Ti Aero wymagane są dwa sloty.

Całość chłodzi pojedynczy wiatraczek, połączony z miedzianymi przewodami 6 mm i autorskim PCB producenta. Podobnie jak w wersji standardowej mamy tu port HDMI 2.1 oraz trzy porty DisplayPort 1.4a. Chociaż MSI nie podało jeszcze ceny, można spodziewać się, że karta będzie nieco tańsza od zwykłej RTX 3060. Producent planuje także przygotowanie innych wariantów - GeForce RTX 3060 Aero ITX 12G OC oraz GeForce RTX 3060 Aero ITX 12G. Nie jest jednak jedynym, który wykonuje taki zabieg. Asus zaprezentował już DUAL GeForce RTX 3060 Ti MINI OC Edition - jest ona o 3 cm dłuższa od propozycji MSI, ma za to dwa wiatraczki.

Źródło: TechSPot