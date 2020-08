MSI przygotowuje prawie 30 modeli kart graficznych GeForce RTX 3000

Tajwańczycy za wczasu przygotowują się na premierę najnowszych układów graficznych Nvidia. Przygotowano prawie 30 modeli kadr graficznych wykorzystujących różne rdzenie.

Tajwański producent komputerów, laptopów oraz podzespołów komputerowych Micro-Star International - MSI złożył do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej wiele nowych modeli nadchodzących kart graficznych do komputerów stacjonarnych.

Karta graficzna z rodziny RTX 2000 wyprodukowana przez MSI

PC Gamer zauważa, że łącznie do komisji EWG złożono aż 29 różnych numerów SKU odnoszących się do przyszłych kart graficznych. Mowa o czternastu modelach V388, jedenastu V389 oraz czterech V390.

Numery te prawdopodobnie odzwierciedlają nazwy handlowe nadchodzących układów graficznych - RTX 3070 (V388), RTX 3080 (V389) oraz RTX 3090 (V390).

Dla porównania karty graficzne z rodziny RTX 2080 Ti mają kod V377, a RTX 2080 SUPER i RTX 2070 Super V372 i V373.

Wpisy z EWG Źródło: videocardz.com

Nowe warianty kart graficznych AMD Radeon RX 5600XT otrzymały kod V381.

Jest to pierwszy wyciek na temat nadchodzących układów graficznych Nvidia pochodzący bezpośrednio od producenta podzespołów. Wskazuje on, że w trakcie opracowywania są co najmniej trzy zasadnicze modele kart graficznych. Nie oznacza to jednak, że od razu po premierze MSI zaprezentuje aż 29 modeli kat graficznych z rdzeniem Ampere. Część układów zostanie zaprezentowana później. Możliwe, że będą to wersje z nierefrencyjnym chłodzeniem, podkręconymi zegarami lub wydania Super/Ti.

Poprzednie wnioski złożone do EWG były autentyczne i zwiastowały premierę nadchodzących układów graficznych. Niestety z danych EWG nie da się wywnioskować, kiedy MSI zaprezentuje nowe układy graficzne.

Źródło: videocardz.com