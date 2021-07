MSI szykuje RTX 3090 w wersji HYDROGEN

Do EEC trafiły dokumenty, w których MSI zgłasza kartę graficzną RTX 3090 w wersji Hydrogen. Czym będzie różnić się od zwykłej?

MSI w chwili obecnej pracuje dopiero nad RTX 3090 Hydrogen, jednak dzięki ujawnionym dokumentom wiemy już sporo na jej temat. Nazwa Hydrogen nie powinna być nowa dla osób, które interesują się tematem kart graficznych - taka seria już istniała, ale ostatnio było to w czasach powszechnego używania architektury Fermi. Karta graficzna GTX 580 Hydrogen miała wbudowany blok wodny i uznawana była swego czasu za perfekcyjny układ do podkręcania. Potem MSI postawiło na współpracę ze słowacką firmą EK, a efektem była seria Sea Hawk EK X.

Wszystko wskazuje na to, że kooperacja dobiegła końca i nie zobaczymy nowych kart Sea Hawk EK X w tej generacji. Pojawiło się natomiast Sea Hawk X we współpracy z Asetek - producentem układów chłodzących. Seria Hydrogen będzie wyposażona w bloki wodne. Zostanie w niej umieszczony mechanizm Lite Hash Rate - LHR - czyli to samo, co w odświeżonych kartach RTX 3080/3070/3060 Ti. Poza tym specyfikacja będzie prawdopodobnie identyczna do referencyjnej RTX 3090. Jednak musimy zaczekać na oficjalne informacje.

Źródło: VideoCardz