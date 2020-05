MSI testuje procesory Comet Lake-S i dostosowuje je do własnych płyt głownych

MSI przedpremierowo testuje najnowsze procesory Intel'a. Wyniki właśnie trafiły do sieci.

MSI jest jednym z największych producentów podzespołów komputerowych. Tajwańczycy są bardzo aktywni we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych. W jednym z materiałów na żywo realizowanego przez holenderski oddział MSI prowadzący zaczęli rozmawiać o możliwościach najnowszych procesorów Intel Comet Lake-S.

Producent płyt głównych nie byłby sobą, gdy nie postanowił podkręcić najnowszych, przedprodukcyjnych egzemplarzy procesorów Comet Lake-S. Niestety rezultaty nie są w 100 procentach zadowalające. Pocieszające jest, że Intel dostarczył próbki QS i ES. Prawdopodobnie egzemplarze, które trafią do sklepów będą bardziej podatne na podkręcanie.

Na filmie oczywiście główną rolę grają najnowsze płyty główne produkcji MSI, które przystosowane są do obsługi najnowszych procesorów 10 generacji z rodziny Comet Lake-S. Przy okazji testowania sampli prowadzący skupili się na zachwalaniu nowych modeli płyt głównych, ale materiał daje również pogląd na możliwości przedprodukcyjnych układów Intel'a.

Nie wiemy dokładnie, ile próbek procesorów zostało przetestowanych. Zostały one zgromadzone w trzy grupy - A,B,C, gdzie A to najlepszy, a C najgorszy.

2 procent próbek, które trafiły do grupy A osiągnęło wyższe, niż deklarowane taktowanie. Dotyczy to układu Core i5-10600K(F).

52 procent próbek zakwalifikowano w grupę B. Układy te były zgodne ze specyfikacja techniczną.

32 procent układów charakteryzowało się niższymi, niż zakładano parametrami. Trafiły one do grupy C.

MSI zwraca uwagę, że topowy procesor Intel Core i9-10900K w sporej ilości próbek był podatny na wysokie zwiększenie częstotliwości taktowania.

Nie powinno dziwić nas, że wydajność rośnie wraz z podwyższeniem napięcia. bezpieczną granicą w przypadku Core i5 10600K(F) jest 1,3 V, a przy Core i7 10700K i Core i9 10900K 1,35 V.

Pierwsze układy Comet Lake 10 generacji dla komputerów stacjonarnych trafią do sklepów na przełomie maja i czerwca 2020 roku. Dopiero wtedy będzie można jednoznacznie ocenić najnowsze procesory.

Źródło: guru3d.com