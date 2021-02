MSI wraz z EK stworzyło płytę główną dla Rocket Lake-S

Płyta nazywa się MPG Z590 Carbon EK X. Będzie dostępna już od 22 lutego i powinni zwrócić na nią uwagę gracze.

EK to producent specjalizujący się w tworzeniu systemów chłodzenia cieczami, zaś MSI nikomu przedstawiać nie trzeba. Połączenie sił tych firm umożliwiło powstanie płyty głównej Carbon - wykorzystującej monoblok EK. Posiada pełne wsparcie dla Z90, co pozwala na korzystanie z procesorów Intel 11 i 10 generacji. W jej konstrukcji zadbano o to, aby pracowała jak najciszej. Chłodzenie cieczą ma za zadanie utrzymywać kluczowe podzespoły w optymalnej temperaturze, zaś system zasilania 16+1+1 Duet Rail Power System dba o dostarczanie niezbędnej energii do pracy płyty. Możliwe jest podkręcanie płyty, aby osiągnąć jeszcze lepszą wydajność.

Monoblok został wyposażony w pasek D-RGB LED (5V, 3 piny), podobny znajduje się z boku płyty. Specyfikacja MPG Z590 Carbon EK X prezentuje się następująco:

socket: LGA 1200, wsparcie dla procesorów Intel Core 11 i 10 generacji, a także Pentium Celeron

złącza: PCI-e 4.0, dwa sloty M.2 z Shield Frozr, port USB 3.2 Gen 2x2,

komunikacja: Intel Wi-Fi 6E AX210, 2.5G LAN z LAN Manager

zasilanie: 16+1+1 Duet Rail Power System, dwa złącza 8-pin CPU dla procesora

audio: 7.1 HD (ośmiokanałowe)

MYSTIC LIGHT: 16.8 miliona kolorów, 29 efektów

A za ile to wszystko? Przedsprzedaż płyty rozpocznie się 22 lutego, a cena producenta to 499,99 dolarów, czyli ok. 1900 złotych. Będzie dostępna zarówno poprzez stronę MSI, jak i u autoryzowanych sprzedawców producenta.

Źródło: VideoCardz