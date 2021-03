MSI wypuszcza po cichu GeForce RTX 3080 i RTX 3070 SUPRIM SE

Jak powiadają złośliwi, "SE" w nazwie kart oznacza "Slow Edition", choć wg samego MSI jest to "Second Edition". A jakie mają parametry obie karty?

MSI nie zapowiadało nowych kart, więc ich zaprezentowanie światu jest sporym zaskoczeniem. Wykonane zostały na bazie RTX 3080 i RTX 3070, są niemal identyczne z modelami SUPRIM (X) - mają taką samą płytę oraz zasilanie. Jednak różnice wypatrzymy w szybkości zegarów oraz zapotrzebowaniu na moc. RTX 3080 SUPRIM SE ma trzy ośmiopinowe wtyki zasiania, TDP wynosi 370 W. Częstotliwość taktowania zegara to 1770/1755 MHz, a w przypadku RTX 3080 SUPRIM X jest to w trybie boost 1920 MHz - co można osiągnąć dzięki oprogramowaniu Dragon Center Center. Normalnie mamy 1905 MHz.

Z kolei RTX 3070 SUPRIM SE to zmniejszony zegar i TDP. Zapotrzebowanie na moc wynosi 240 W TDP, czyli o 20 W więcej, niż w karcie referencyjnej, ale zarazem o 40 W mniej, niż przy SUPRIM X. Zegra to 1785/1770 MHz, czyli nieco więcej, niż w referencyjnej (1725 MHz).

Cała linia MSI RTX 30 SUPRIM prezentuje się następująco:

Nie wiadomo jednak, jak będzie z dostępnością tych kart, ponieważ MSI nie podało jeszcze swoich cen referencyjnych, nie pojawiły się jeszcze na regionalnych stronach producenta. Może to oznaczać, że trafią wyłącznie na wybrane rynki.

Źródło: VideoCardz