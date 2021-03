MSI zachęca do kopania kryptowalut swoim laptopem gaingowym

Nvidia robi wszystko, aby jej kart nie kupowali "górnicy", a tu MSI niespodziewanie zachęca ich do przetestowania w tym celu laptopa GE76 Raider - z kartą RTX 3080.

MSI opublikowało na swojej firmowej stronie wpis, w którym zachęca do korzystania z GE76 Raider w celu kopania kryptowalut. Chwali się również, że jest to doskonałe rozwiązanie wraz z algorytmem DaggerHashimoto - umożliwia osiągnięcie szybkości 52,8 MH/s przy wykorzystaniu oprogramowania kopiącego NiceHash. W laptopie znajduje się karta graficzna RTX 3080, która obecnie jest niezwykle trudno dostępna luzem, a można nabyć ją wraz z desktopem lub laptopem.

Czy MSI działa wbrew Nvidii, która robi wszystko, aby "górnicy" nie wykupywali kart? Cóż, na stronie producenta czytamy, że jest to zachęta do tego, aby przez miesiąc pokopać kryptowaluty i zobaczyć, czy jest to w ogóle opłacalne. Ma być to pierwszy tekst z serii, w którym MSi będzie przyglądać się kopaniu kryptowalut i wypatrywać wad oraz zalet tej czynności. Więc choć wydaje się to niezbyt miłe w stosunku do Nvidii, jeśli ostateczny werdykt będzie negatywny, MSI wesprze producenta. Zauważę jeszcze, że autor wpisu na stronie MSI nie podał konfiguracji laptopa - a GE76 Raider dostępny jest w kilku wersjach.

Źródło: VideoCardz