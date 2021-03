MSI zapowiada: podniesiemy ceny kart graficznych

Jest to reakcja na coraz trudniejszą dostępność kart Nvidii i AMD. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Od ostatniego kwartału 2020 roku obserwujemy coraz większe problemy z dostępnością kart graficznych - zwłaszcza tych najnowszych. Przekłada się to na wzrost ich cen, które czasem są dwukrotnie większe od referencyjnych. Dotyczy to zwłaszcza wariantów RTX 3060. Podczas spotkania inwestorów, szef MSI - Joseph Hsu - zaprezentował raport za 2020 rok oraz prognozy na rok 2021. Zacznijmy najpierw od ubiegłego roku - tutaj sprzedaż MSI wzrosła o 30-50% w stosunku do roku 2019, jednak w ostatnim kwartale była mniejsza od zakładanej. Winę za to ponosi brak wystarczającej ilości kart graficznych do zaspokojenia potrzeb rynku.

Rynek domaga się nie tylko kart graficznych, ale i laptopów gamingowych, które są jednym z filarów sprzedaży MSI. Jednak producent nie jest w stanie ich produkować, ponieważ nie dostaje od AMD i Nvidii wystarczającej ilości kart graficznych. Dlatego chce zachować poziom przychodów, a to musi wiązać się z podniesieniem cen. W drugim kwartale bieżącego roku MSI wprowadzi do swoich sprzętów karty graficzne Nvidia oraz procesory Intel Rocket Lake. Co pocieszające - w tym drugim przypadku nie powinno być braków.

To właśnie w drugim kwartale możemy spodziewać się, że sprzęt sygnowany logiem MSI będzie droższy - jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, o ile.

