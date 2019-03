MWC 2019: 5 zapowiedzianych nowości w systemie Android

Czasem niewielkie wzmianki zwiastują wielkie zmiany. Oto pięć takich wzmianek o systemie Android, które mogą w przyszłości mieć kolosalne wpływ na jego używanie.

Asystent Google będzie pisać

Dostępny od stycznia po polsku Asystent Google komunikuje się z nami głosowo, ale Google chce wprowadzić możliwość komunikacji tekstowej. Będziemy zatem mogli popisać sobie z SI (co oznacza - teoretycznie - że Google nie będzie czytać tego, co piszemy), prosząc go np. o pomoc w znalezieniu hotelu, czasu wyświetlania filmu w kinie, wskazania drogi, itp. Coś jak Mapy Google, ale mówiące dowcipy i prognozę pogody. Podobnie jak i przy głosie, tak i tutaj na razie będzie można porozumiewać się tylko po angielsku.

Google Fi 5G nadchodzi, ale na razie dla wybranych

W tym roku na MWC nie sposób było uniknąć tematu 5G - wśród producentów, którzy zapowiadali przygotowanie urządzeń do tego standardu, było i Google. Internetowy gigant szykuje w tym celu swoje usługi telekomunikacyjne - Google Fi. Ale - będą na razie dostępne tylko dla Sprint 5G i telefonów designed for Fi, których aktualna lista jest bardzo krótka - zawiera ok. 10 modeli. Jak szacują eksperci, z możliwości oferowanych przez Google skorzystają dopiero użytkownicy Pixel 5G.

Dodatkowy 1TB pamięci w telefonie to już nie problem

Samsung Galaxy S10+ pokazał, że da się umieścić 1TB w smartfonie. Ale dlaczego nie dodać drugiego terabajta? SanDisk i Micron, całkowicie niezależnie od siebie, zapowiadają wprowadzenie na rynek kart MicroSD, mających szybkość odczytu danych - odpowiednio - 160 MBps i 100 MBps. Wchodzą do sprzedaży w kwietniu, ale cena póki co dość zaporowa. A dokładnie - 450 USD (ponad 1700 zł!). Drogo, ale miło będzie zobaczyć pierwszego smartfona, mającego 1TB pamięci na stałe i 1TB wyjmowanej.

Hasła mogą odejść do lamusa

Bezpieczeństwo systemu Android zwiększa się z każdą jego edycją, a najnowsze rozwiązanie nie będzie wymagać regularnych aktualizacji. FIDO Alliance ogłosiło w tym tygodniu, że urządzenia z Androidem (od wersji 7 wzwyż) otrzymają certyfikat FIDO2, dzięki czemu będzie można logować się do mobilnych przeglądarek i aplikacji bez hasła, korzystając z odcisku palca. Eliminuje możliwość przejęcia haseł oraz oczywiście zapamiętywania ich przez użytkownika. Jeżeli skanowanie odcisku palca będzie elementem uwierzytelniania dwuetapowego bezpieczeństwo telefonu znacznie wzrośnie.

Wyświetlacz 4K w Twojej kieszeni

Flagowce przełamały barierę i wyświetlacze 4K pojawiły się w smartfonach. Sony Xperia 1 to pierwszy z nich: 6,5" wyświetlacz CinemaWide OLED pokazuje obraz w rozdzielczości 3840x1644 pikseli i proporcjach 21:9. Oferuje wsparcie dla HDR, 10-bitowej gradiacji tonalnej i przestrzeni barw ITU-R BT.2020 oraz DCI-P3 z Illuminant D65. Czyli - telewizor w smartfonie gotowy.