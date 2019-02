MWC 2019: Energizer prezentuje prototyp swojego składanego smartfona

Najpierw Roio na CES 2019, a teraz niespodziewanie Energizer na Mobile World Congress. Nikt nie spodziewał się, że te firmy pokażą światu swoje składane smartfony.

20 lutego Samsung pokazał Galaxy Fold, wczoraj Huawei Mate X, a dziś Energizer - prototyp swojego. Tak oto mamy kolejnego producenta dołączającego do wyścigu o nasze pieniądze. Co jak na razie wiadomo o składaku Energizera na 100%? Pokazany przez Energizer smartfon przypomina designem Fold. W formie klasycznego telefonu ma wyświetlacz o przekątnej 6", po rozłożeniu 8". W obu opcjach pokazuje obraz w jakości Full HD+. Napędza go do działania procesor Snapdragon's 855, dysponujący aż 8 GB RAM.

Gdy znajdzie się w sprzedaży, ma zaoferować obsługę standardu 5G, podwójną kamerę tylną (48 Mpix + 12 Mpx), pojedynczą przednią (24 Mpix), 256 GB miejsca na dane użytkownika, a także akumulator o pojemności 10,000 mAh. Podsumowując - specyfikacja jest co najmniej porządna. A planowany akumulator przebija wszystko, co zaoferowali jak dotąd najwięksi gracze na rynku.

Jest tylko jedno duże "ale" - pokazany na Mobile World Congress model nie był nawet działającym prototypem. Zaprezentowano po prostu złożony model, którego nie można było dotknąć - znalazł się za szybą. Ale tak ma wyglądać finalna wersja, nad która pracują inżynierowie Energizera, a więc dobrze choć wiedzieć, jak wygląda. I wszystko wskazuje na to, że Energizer nie zamierza odpuszczać.

Oczywiście nie została podana szacowana cena ani nawet przybliżona data premiery urządzenia, ale im więcej składanych modeli - tym lepiej dla nas, konsumentów, ponieważ oprócz próby skłonienia nas do siebie podzespołami, producenci będą chcieli nas także przyciągnąć ceną. A wygra ten, kto zaoferuje najlepsze warunki za najniższą.