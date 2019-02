MWC 2019: Lenovo przedstawia nowe produkty

Dziś na targach MWC 2019 firma Lenovo zaprezentowała nowe produkty ze wszystkich segmentów swojej oferty — od komputerów PC i urządzeń inteligentnych po najnowocześniejsze technologie i rozwiązania do centrów danych.

Najnowsza kolekcja obejmuje urządzenia inteligentne, takie jak nowe komputery ThinkPad, IdeaPad i IdeaCentre, a także najnowsze smartfony Motoroli, w tym niedawno zapowiedzianą rodzinę moto g7 i moto z3 z dodatkiem 5G Moto Mod — pierwszy na świecie smartfon z możliwością przystosowania do sieci 5G. Dział Data Center Group Lenovo zaprezentował nowy serwer brzegowy ThinkSystem SE350 — element rodziny produktów, która będzie rozwijana w przyszłości — a także nowe rozwiązania IoT i do brzegu sieci.

ThinkPad T490s, T490, T590, X390 i X390 Yoga

Najnowsze pozycje z rodziny ThinkPad: T490s, T490, T590, X390 i X390 Yoga kładą szczególny nacisk położono na inteligentną łączność oraz praktyczne dodatki:

• ThinkShield — zestaw funkcji zabezpieczeń, takich jak ThinkPad PrivacyGuard i PrivacyAlert oraz fizyczna osłona kamery internetowej ThinkShutter, jest dostępny w większości modeli.

• BIOS ThinkPad z nowymi funkcjami, między innymi autonaprawy.

• Błyskawiczna łączność bezprzewodowa WWAN o szybkościach gigabitowych przy użyciu modułu Fibocom L860-GL CAT16 LTE w modelu T490.

• T490s, X390 i X390 Yoga zawierają najnowsze moduły Intel Wi-Fi 6 Gig+.

• Podwójne mikrofony o zasięgu czterometrowym działające rzeczywiście w zakresie 360°.

• Wyświetlacze HDR z obsługą Dolby Vision dostępne we wszystkich modelach z serii T.

• Nowy, energooszczędny wyświetlacz FHD o jasności 400 nitów dostępny w modelach T490s i T490.

• Najnowsze procesory Intel Core 8. generacji.

Zaprezentowano także laptopy Lenovo 14w z Windows 10 i Lenovo 14e Chromebook. Firma Lenovo zapowiedziała też monitor mobilny ThinkVision M14 i słuchawki X1 ANC, mające ułatwiać zdalną pracę w zespole.

Lenovo Tab V7 — tablet i smartfon w jednym urządzeniu

Lenovo Tab V7 ma pozwolić na korzystanie z zalet zarówno smartfonu, jak i tabletu. Urządzenie to łączy w sobie cechy tabletu z systemem Android, takie jak bateria o całodziennej żywotności1, świetny dźwięk czy wyświetlacz IPS Full HD o przekątnej 6,9 cala, z charakterystyczną dla smartfonów możliwością rozmawiania, przesyłania wiadomości i transmisji danych. Przednią i tylną kamerą urządzenia można wygodnie robić nie tylko selfie, ale i imponujące zdjęcia.

IdeaPad S540 - ultrasmukły laptop

Ultrasmukły laptop IdeaPad S540 w całkowicie aluminiowej obudowie jest dostępny w wersji 14- i 15-calowej. Działa z najnowszymi procesorami do poziomu Intel Core i7 8. generacji i grafiką do poziomu NVIDIA GeForce MX250 lub z procesorem do poziomu AMD Ryzen 7 3700U i zintegrowaną grafiką AMD Radeon RX Vega 10. Dzięki temu z powodzeniem sprawdza się podczas oglądania filmów, pracy z dokumentami i zakupów w Internecie. Komputer ten działa na baterii do 12 godzin, a technologia RapidCharge umożliwia nawet dwugodzinne użytkowanie po około 15 minutach ładowania.

IdeaPad S340 - młodszy krewny IdeaPad S540

Nowy IdeaPad S340 to „młodszy” krewny S540. Model ten wyróżnia się jeszcze smuklejszą oraz lżejszą niż dotychczas konstrukcją i jest dostępny w czterech kolorach, a także dwóch opcjach wielkości: 14- i 15-calowej. Ten ultrasmukły laptop oferuje jeszcze większą wydajność niż jego poprzednicy, a to dzięki najnowszemu procesorowi do poziomu Intel Core i7 8565U 8. generacji i grafice do NVIDIA GeForce MX250 lub procesorowi do poziomu AMD Ryzen 7 3700U i zintegrowanej grafice AMD Radeon RX Vega.

IdeaPad C340 - smukły i mobilny laptop konwertowalny

IdeaPad C340 to smukły, mobilny laptop konwertowalny „2 w 1”, blisko spokrewniony z ultrasmukłymi laptopami IdeaPad S540 i S340. Działa na baterii do 8 godzin, a jej ładowanie przyspiesza technologia RapidCharge5. W wybranych modelach można wygodnie szkicować i pisać piórem Active Pen, a opcjonalny czytnik linii papilarnych ułatwia i przyspiesza logowanie się użytkownika. IdeaPad C340 jest również dostępny w formatach 14- i 15-calowym i trzech zopcjach kolorystycznych6. Komputer ten sprawdza się jako laptop do pisania dłuższych e-maili i pracy w arkuszach kalkulacyjnych, a także jako tablet do oglądania filmów podczas codziennych dojazdów.

IdeaCentre AIO A340 - komputer all-in-one

Nową rodzinę komputerów dla użytkowników indywidualnych dopełnia stacjonarny komputer all-in-one IdeaCentre AIO A340. Jest dostępny w biznesowej czerni lub mglistej bieli, z 22- lub 24-calowym ekranem Full HD i wąskimi ramkami. Przeznaczony dla rodzin oraz do pracy przy niewielkim biurku lub w biurze domowym. Działa z procesorem do poziomu Intel Core i5-8400T oraz kartą graficzną AMD Radeon 530 lub wbudowanym układem graficznym albo z procesorem do poziomu AMD A9-9425.

Ceny i dostępność w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Wszystkie produkty będą dostępne w witrynie www.lenovo.com.

● ThinkPad T490s będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 1099 EUR bez VAT.

● ThinkPad T490 będzie dostępny od marca 2019 r. w cenie od 969 EUR bez VAT.

● ThinkPad T590 będzie dostępny od marca 2019 r. w cenie od 949 EUR bez VAT.

● ThinkPad X390 będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 999 EUR bez VAT.

● ThinkPad X390 Yoga będzie dostępny od maja 2019 r. w cenie od 1149 EUR bez VAT.

● Lenovo 14w z Windows 10 będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 299 EUR bez VAT.

● Lenovo 14e Chromebook będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 279 EUR bez VAT.

● ThinkVision M14 będzie dostępny od czerwca 2019 r. w cenie od 229 EUR z VAT.

● Słuchawki X1 ANC będą dostępne od czerwca 2019 r. w cenie od 158 EUR z VAT.

● Słuchawki Yoga ANC będą dostępne od czerwca 2019 r. w cenie od 158 EUR z VAT.

● Lenovo Tab V7 będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 249 EUR z VAT.

● 14-calowy IdeaPad S540 z procesorem AMD będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 799 EUR z VAT. 14-calowy IdeaPad S540 z procesorem Intel będzie dostępny od marca 2019 r. w cenie od 899 EUR z VAT. 15-calowy IdeaPad S540 z procesorem Intel będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 899 EUR z VAT.

● 14- i 15-calowy IdeaPad S340 z procesorem AMD będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 549 EUR z VAT. 14- i 15-calowy IdeaPad S340 z procesorem Intel będzie dostępny od marca 2019 r. w cenie od 599 EUR z VAT.

● 14-calowy IdeaPad C340 z procesorem AMD będzie dostępny od kwietnia 2019 r. w cenie od 599 EUR z VAT. 14- i 15-calowy IdeaPad C340 z procesorem Intel będzie dostępny od marca 2019 r. w cenie od 599 EUR z VAT.

● 22-calowy IdeaCentre AIO A340 z procesorami AMD i Intel będzie dostępny od marca 2019 r. w cenie od 499 EUR z VAT. 24-calowy IdeaCentre AIO A340 z procesorem Intel będzie dostępny od marca 2019 r. w cenie od 599 EUR z VAT.