MWC 2019: Microsoft prezentuje gogle HoloLens2

HoloLens nie odniosło wielkiego sukcesu, choć zapowiadało się obiecująco. Po kilku latach od ich prezentacji Microsoft ujania HoloLens 2. Oto wszystko, co warto na ten temat wiedzieć.

Alex Kiplin, twórca HoloLens, osobiście zaprezentował w Barcelonie następny krok Microsoftu w stronę mieszanej rzeczywistości. HoloLens2 mają być bardziej atrakcyjne dla użytkowników biznesowych i są już dostępne w przedsprzedaży

HoloLens 2 - data premiery

Chociaż Google HoloLens 2 zostały pokazane przez Microsoft na MWC, nie podano oficjalnej daty premiery.

HoloLens 2 - cena

Gogle HoloLens 2 są dostępne w przedsprzedaży w cenie 3500 USD (ok, 13,5 tys. złotych). Nie da się ukryć - to kolosalna cena. Ale Microsoft ma zaoferować opcję ich wypożyczania za jedyne 125 USD/m-c (ok. 480 PLN). Sprzedaż i wypożyczanie dotyczą jak na razie USA, Japonii, Chin, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Australii i Nowej Zelandii.

HoloLens 2 - funkcje i możliwości

HoloLens 2 to duży krok naprzód w stosunku do poprzednika, ale pamiętajmy, że gogle są przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników biznesowych, dlatego jeśli marzy Ci się gra w Minecrafta w mieszanej rzeczywistości, jeszcze na to za wcześnie. Alex Kiplin zapowiada lepszą immersję (osiągniętą dzięki 47 pikselom na stopień wzroku), wygodniejszą konstrukcję, dzięki której nawet dłuższa sesja nie będzie wiązała się z dyskomfortem, a także dwukrotnie większe pole widzenia.

W zapewnieniu lepszej immersji mają pomagać dedykowane aplikacje - Dynamics 365 Remote Assist, Dynamics 365 Layout i Dynamics 365 Guides. Gogle zaoferują jakość obraz na od 720p HD do 2K dla każdego oka. To bardzo duży postęp w stosunku do poprzednich, które nie zachwycały pod tym względem. Aby kształt gogli był optymalny i wygodny dla każdego, Microsoft wykonał skany 3D tysięcy głów, a pozyskane dane posłużyły do stworzenia uniwersalnego systemu mocowania, który ma pasować na każdą głowę. Uwzględniono także osoby noszące okulary - będą mogły swobodnie zakładać gogle bez konieczności ich zdejmowania.

Materiałem wykonania jest w większości włókno węglowe, co pozwoliło na znaczną redukcję wagi urządzenia. Zdaniem Kiplina, który demonstrował gogle w praktyce, są trzykrotnie wygodniejsze od poprzednich. Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób Microsoft definiuje "komfort"? Pomijając to - HoloLens2 są bardziej inteligentne. Mają rozpoznawać użytkownika dzięki Windows Hello, co umożliwi od razu zalogowanie się na jego konto. Duża zmiana na plus to dodanie wsparcia dla śledzenia nie tylko dłoni użytkownika, ale również poszczególnych palców, co daje możliwości bardziej precyzyjnych działań.

To pozwoli na znacznie większe interakcje z obiektami holograficznymi. Podczas konferencji Microsoft pokazywał m.in. granie na wirtualnym pianinie oraz manipulowanie wirtualnymi obiektami za pomocą obu dłoni. Dodając do tego kontrolę głosową i śledzenie wzroku, mamy do czynienia z narzędziem, które naprawdę umożliwia zanurzenie się w mieszaną rzeczywistość.

Zazwyczaj dopasowanie gogli tego typu do firm to proces, który zajmował od 3 do 6 miesięcy. Tyle właśnie czasu zajmowało napisanie kodu, testy i implementacja całości. Przy HoloLens 2 ma być inaczej. Microsoft będzie oferować gogle wraz z rozwiązaniami od partnerów, co pozwoli na błyskawiczne przystosowanie urządzenia w róznych branżach - zaczynając od produkcji, kończąc na służbie zdrowia.

Nowe gogle zapowiadają się nieźle, pozostaje jednak pytanie, czy cena nie okaże zaporowa nawet dla firm? O tym przekonamy się w najbliższym czasie.