MWC 2019: Nubia Alpha - smartwatch, który ma zastąpić smartfona

Choć wieści z Mobile World Congress dotyczą głównie smartfonów, nie zapominajmy, że również i inne urządzenia podchodzą pod kategorię "mobile" - jak smartwatche. A Nubia Alpha chce być czymś nowym i zastąpić zarówno smartfona, jak i smartwatch.

Nubia Alpha - funkcje i możliwości

Nubia Alpha to smartwatch owijany wokół nadgarstka. Wyposażony jest w specjalny, 4-calowy, elastyczny wyświetlacz OLED, stworzony we współpracy Visionox. Jak podaje Nubia, poziom wypełnienia zegarka wyświetlaczem jest o 230% większy niż u konkurencji. Wokół wyświetlacza znajduje się body z anodyzowanej stali nierdzewnej (poza najdroższym wariantem, który ma metalowe body pokryte 18-karatowym złotem). Urządzenie jest całkowicie wodo- i żaroodporne.

Przygotowany specjalnie dla tego urządzenia system operacyjny zapowiada się obiecująco - ma wsparcie dla obsługi gestów wykonywanych ponad wyświetlaczem oraz komend głosowych, co sprawia, że większość czynności można przeprowadzić bez dotykania urządzenia. Nubia obiecuje, że wszystkie komendy i czynności będzie można w pełni przystosowywać pod swoje potrzeby. Z oceną tego zaczekamy, dopóki nie dowiemy się, w jaki sposób będzie przeprowadzana ta operacja.

W urządzeniu znajdują się sensory odpowiedzialne za monitoring pracy serca, śledzenie snu, ćwiczeń i innych aktywności użytkownika. Czyli - jak w klasycznym smartwatchu. A co sprawia, że jest czymś więcej? Nubia Alpha posiada wsparcie dla Bluetooth, Wi-fi oraz eSIM. Umożliwia to wysyłanie tekstu, wykonywanie i odbieranie połączeń oraz dostęp do internetu bez konieczności parowania urządzenia z telefonem. Nie jest to pierwsze urządzenie wearable, które obsługuje eSIM, ale na pewno pierwsze, które eliminuje potrzebę noszenia ze sobą smartfona.

Jednym z najczęściej używanych elementów współczesnych smartfonów jest aparat - Nubia pomyślała i o tym. Alpha ma wbudowany aparat 5 Mpix, a zdjęcia wykonuje się poprzez naciśnięcie lub przesunięcie palcem po wyświetlaczu. Jak to wypadnie w praktyce? Zobaczymy, ale brzmi ciekawie.

A jaka jest specyfikacja urządzenia? Nubia Alpha korzysta z procesora Qualcomm’s Snapdragon Wear 2100 z 1GB RAM i 8GB pamięci. Tutaj nie wypada to najlepiej - procesor ma już trzy lata - wszedł na rynek w lutym 2016. Zastanawiający jest fakt, że Nubia nie zdecydowała się na bardziej wydajny Snapdragon Wear 3100.

Nubia Alpha - data premiery

Data premiery Nubia Alpha będzie różnić się w zależności od modelu i rejonu świata. W kwietniu pojawi się w Chinach, USA i Europie model z Bluetooth. Wersja eSIM, umożliwiająca wykonywanie połączeń bez podpiętego telefonu, ma być dostępna w Chinach już w kwietniu, ale w Europie pojawi się dopiero w trzecim, a w USA w czwartym kwartale 2019.

Nubia Alpha - cena

Cena zależy ściśle od wersji urządzenia. Modele mające tylko transmiter Bluetooth to wydatek 449 euro, czyli niecałe 2 tys. złotych. Wersje z eSIM to wydatek 549 euro, czyli ok. 2,4 tys. zł. Najdroższy egzemplarz to 649 euro (ponad 2,8 tys. zł) - będzie pokryty 18-karatowym złotem.

Cóż, całość prezentuje się interesująco, ale czy zastąpi zarówno smartwatch, jak i smartfona. Z pewnością nie. Wyobrażacie sobie oglądanie klipu z YT na takim urządzeniu? My niezbyt. Ale same funkcje komunikacyjne prezentują się porządnie, więc zobaczymy, co z tego wyniknie.